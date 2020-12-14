Самарцы не поддержали строительство жилого квартала за ТЦ "Метро"

В Самаре прошли публичные слушания по проекту застройки территории бывшей военной части на 19 км Московского шоссе. Большинство пришедших высказались против появления жилого квартала по соседству с дачами за ТЦ "Метро".

Заявителем по проекту выступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. На площадке должны появиться жилые дома, школа на 550 мест, детский сад, парковки, супермаркеты и аптеки. Также возможно открытие отделения банка. Кроме того, для нового жилого квартала предусмотрена автомобильная дорога, по которой пустят общественный транспорт. В дальнейшем дорогу планируют связать с Ракитовским шоссе.

Однако, пришедшие на публичные слушания собственники участков соседних с площадкой СНТ высказали опасения, что в процессе стройки дороги, которые они обустроили своими силами, будут разбиты большегрузами, строители могут начать воровать с дач, а в дальнейшем жители нового квартала из-за нехватки парковочных мест станут оставлять свои автомобили вдоль участков дачников.

В письменном виде поступило 100 мнений в поддержку проекта, 12 отрицательных мнений, одно отрицательное коллективное обращение ряда СНТ. На собрании участников заявка не поддержана коллективно.

Комиссии по землепользованию и застройке рекомендовано принимать решение с учетом поступивших мнений.