В Самарской области выпускники "Школы фермера" Россельхозбанка получили дипломы

Завершился первый поток образовательного проекта Россельхозбанка "Школа фермера" в Самарской области, 32 участника получили дипломы. Обучение проходило на базе Самарского государственного аграрного университета при участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. В течение трех месяцев слушатели получали теоретические знания и практические навыки на ведущих сельхозпредприятиях региона. Обучение проходили как начинающие фермеры, так и действующие, решившие повысить квалификацию или запустить новое направление. Каждый из слушателей получил диплом о профессиональной переподготовке.

"Время требует освоения и применения современных образовательных форматов, способности давать знания не только студентам, но и тем, кто многое знает и умеет, имеет опыт собственного бизнеса в аграрной отрасли и открыт для новой информации. Таким новаторским и эффективным проектом стала "Школа фермера" Россельхозбанка. Пилотный региональный выпуск 2021 года стал успешным, и мы надеемся, что следующие потоки обучения будут востребованы и интересны нашим слушателям", — отметил врио ректора Самарского ГАУ Сергей Машков.

По итогам обучения слушатели подготовили и защитили перед комиссией бизнес-планы развития своего дела. В состав комиссии вошли министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин, врио ректора ФГБОУ ВО СамГАУ Сергей Машков, заместитель директора Самарского регионального филиала Россельхозбанка Андрей Линкер, представитель Группы Компаний Замальдинова Татьяна Коробкова, президент НП АККОР по Самарской области Виталий Кожеваткин, доцент кафедры "Экономическая теория и экономика АПК" ФГБОУ ВО СамГАУ Ирина Курмаева, представитель холдинга "Василина" Алексей Косырев, директор ГБУ ДПО "Самара — Арис" Ильдар Галиев. Председатель аттестационной комиссии — директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов. Комиссия выбрала три лучших и наиболее рентабельных из представленных проектов. Победителям предоставлены гранты в размере 300 000 рублей каждому.

"Во время защиты проектов мы увидели, что слушатели со всей ответственностью подошли к учебному процессу и подготовке бизнес-планов. Надеюсь, что предоставленные гранты от Россельхозбанка, агрохолдинга "Василина" и Группы Компаний Замальдинова позволят лучшим выпускникам "Школы фермера" в дальнейшем успешно реализовать свои планы развития фермерского хозяйства", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

"Я прошла обучение по направлению "Эффективное управление функционированием фермерского хозяйства в современных условиях". На базе собственного загородного участка и уже организованной экофермы "Форель" я планирую развивать агротуризм. Мне очень нужны были знания по маркетингу. Ценность этого курса для меня еще и в том, что появилась возможность обмена опытом между фермерами", — рассказала участник проекта Нурия Бурматнова.