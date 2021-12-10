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Футбол Спорт

Воспитанник "Крыльев" Арсен Захарян стал обладателем премии "Первая пятерка"

МОСКВА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Воспитанник "Крыльев Советов", ныне выступающий за "Динамо", полузащитник Арсен Захарян стал обладателем премии "Первая пятерка", вручаемой лучшему молодому игроку Тинькофф РПЛ (до 21 года), по итогам 2021 года.

В голосовании приняли участие 100 человек, среди которых руководители РФС, РПЛ, футбольных клубов, тренеры сборных команд России, эксперты, представители СМИ. Они определили из общего списка номинантов пять лучших, расставив их по местам.

По итогам голосования первое место занял динамовец Арсен Захарян, набравший 445 баллов. На второй строчке расположился форвард "Уфы" Гамид Агаларов (312 баллов), на третьей — нападающий "Динамо" Константин Тюкавин (238). Также в пятерку вошли Наиль Умяров из "Спартака" (160) и Даниил Хлусевич из "Арсенала" (114).

Приз "Первая пятерка" учрежден в 2002 году Детской футбольной лигой.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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