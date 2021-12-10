Россельхозбанк возобновил финансирование "ЭкоНивы"

Россельхозбанк принял решение возобновить финансирование для завершения строительства трех начатых животноводческих комплексов, а также ряда других проектов ГК "ЭкоНива" в высокой степени готовности. В частности, речь идет о проектах в Московской области, Татарстане и Башкирии суммарно на 9 900 голов КРС и производственной мощностью 100 000 тонн молока в год.

Также стороны продолжат поиск оптимального решения по вопросу строительства крупнейшего инвестиционного проекта группы в Маслянинском районе Новосибирской области мощностью 1 150 тонн сырого молока в сутки.

"У компаний группы "ЭкоНива" отсутствует просроченная задолженность перед банком или связанными с ним сторонами. У нас нет намерений для исполнения опционов в отношении долей холдинговых компаний группы. Кроме того, банк до 10 декабря 2021 года обеспечит выдачу материнской компании холдинга "ЭкоНива", Ekosem-Agrar AG, документов, запрашиваемых для завершения аудита отчетности группы. Банк остается основным стратегическим кредитором группы и продолжит оборотное финансирование компаний группы в пределах установленных лимитов", — прокомментировала Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина.

"Я рад, что командам "ЭкоНивы" и Россельхозбанка удалось в конструктивном диалоге разрешить сложившуюся ситуацию. Со своей стороны компания Ekosem-Agrar и остальные истцы откажутся от подачи апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Воронежской области о признании недействительными опционов и отзовут все связанные с этим делом иски, рассматриваемые в настоящее время Арбитражным судом Воронежской области. Команда "ЭкоНивы" при поддержке системного финансового института российского АПК продолжит обеспечивать жителей России качественной и натуральной молочной продукцией, создавая достойные условия труда на селе, заботясь о животных и сохраняя природные ресурсы", — заявил президент ГК "ЭкоНива" Штефан Дюрр.

Всего за время сотрудничества с 2014 года банк участвовал в реализации 31 проекта ГК "ЭкоНива" с общим бюджетом порядка 93,7 млрд рублей.