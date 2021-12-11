В музее Владимира Высоцкого открылась выставка Алены Островской "Сны о чем-то большем"

В музее Владимира Высоцкого открылась акварельная выставка художницы Алены Островской "Сны о чем-то большем". Экспозицию можно увидеть до 22 декабря в фойе 2 этажа.

На полотнах художницы изображены невесомые фантастические образы: это сны-метафоры, сны-ощущения, сны-предчувствия. Акварельная техника с ее воздушностью, прозрачностью и текучестью лучше всего способна передать неуловимость и зыбкость волшебных сновидений.

"Много лет я сотрудничаю с музеем Владимира Высоцкого, здесь особая атмосфера и удивительно чуткие зрители. Когда я наблюдаю, как аудитория воспринимает, считывает смыслы, которые я зашифровала в своих работах — я счастлива от того, что через свои произведения помогаю людям почувствовать нечто большее", — рассказала член профессионального союза художников России Алена Островская.

Выставка "Сны о чем-то большем…" — очередной совместный проект художника и музея Владимира Высоцкого. Алена уже седьмой год сотрудничает с данным культурным центром. До этого в музее проходили выставки автора: "По мотивам творчества В. Высоцкого", "Я расскажу тебе сказку", "Котовыставка" и другие.

Вход на выставку свободный.



