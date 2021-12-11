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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре пожилые мужчина и женщина погибли под колесами поезда на станции "Толевая"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 декабря, на пешеходном переходе ж/д станции "Толевая" в Самаре поездом были смертельно травмированы 81-летний мужчина и 79-летняя женщина, которые переходили пути под запрещающий сигнал светофора, сообщили в Центральном межрайонном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: psut.sledcom.ru

Для предотвращения наезда машинист поезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой мощности, однако травмирование людей предотвратить не удалось.

По факту случившегося Центральным МСУ на транспорте СК РФ проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. На месте работает следователь.

"По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка действиям должностных лиц", — отметили в Центральном МВУ на транспорте СК РФ.

Следователи также напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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