В Самаре пожилые мужчина и женщина погибли под колесами поезда на станции "Толевая"

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В субботу, 11 декабря, на пешеходном переходе ж/д станции "Толевая" в Самаре поездом были смертельно травмированы 81-летний мужчина и 79-летняя женщина, которые переходили пути под запрещающий сигнал светофора, сообщили в Центральном межрайонном управлении на транспорте СК РФ.