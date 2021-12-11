После матча "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе умер болельщик

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В субботу, 11 декабря, через полчаса после окончания футбольного матча 18-го тура между "Крыльями Советов" и "Рубином" на стадионе "Солидарность Самара Арена" скончался один из зрителей.