После матча "Крылья Советов" - "Рубин" на стадионе умер болельщик

В субботу, 11 декабря, через полчаса после окончания футбольного матча 18-го тура между "Крыльями Советов" и "Рубином" на стадионе "Солидарность Самара Арена" скончался один из зрителей.
Как сообщает Metaratings.ru, причиной смерти стала внезапная остановка кровообращения.
Мужчина потерял сознание, прибывшие медики оказывали ему помощь, делая массаж сердца, более получаса на одной из трибун стадиона. На этот момент температура воздуха была около -7 градусов.
Напомним, сегодня "Крылья Советов" победили "Рубин" в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.