В Самаре на озере Гатном мужчина провалился под лед и погиб

В Самарской области в пятницу, 10 декабря, в результате несчастного случая на водоеме погиб мужчина. По данным спасателей, ему был 31 год.

"ЧП произошло на озере Гатном. На вызов выехала дежурная смена поисково-спасательной службы Самарской области. В 19:40 четыре спасателя извлекли из воды тело утонувшего", — сообщили в ПСС Самарской области.

По словам источника близкого к ситуации, погибший мужчина якобы приехал на озеро покататься на коньках, но в какой-то момент провалился под лед.

По словам очевидцев, ему пытались помочь рыбаки, но это не удалось.

Спасатели просят жителей не выходить сейчас на лед — он очень тонкий. Безопасной для одиночных пешеходов считается толщина льда больше 7 см, для рыбалки — от 10 см, для легковых автомобилей — от 20 см.