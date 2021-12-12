В Самаре на озере Гатном мужчина провалился под лед и погиб

В Самарской области в пятницу, 10 декабря, в результате несчастного случая на водоеме погиб мужчина. По данным спасателей, ему был 31 год.
"ЧП произошло на озере Гатном. На вызов выехала дежурная смена поисково-спасательной службы Самарской области. В 19:40 четыре спасателя извлекли из воды тело утонувшего", — сообщили в ПСС Самарской области.
По словам источника близкого к ситуации, погибший мужчина якобы приехал на озеро покататься на коньках, но в какой-то момент провалился под лед.
По словам очевидцев, ему пытались помочь рыбаки, но это не удалось.
Спасатели просят жителей не выходить сейчас на лед — он очень тонкий. Безопасной для одиночных пешеходов считается толщина льда больше 7 см, для рыбалки — от 10 см, для легковых автомобилей — от 20 см.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.