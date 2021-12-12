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Болельщик рассказал, как пытался спасти умирающего на стадионе в Самаре

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 декабря, болельщик Илья Пастухов рассказал, как пытался спасти мужчину, которому стало плохо после окончания матча в Самаре между "Крыльями Советов" и "Рубином".

Напомним, в субботу, 11 декабря, на матче 18-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и "Рубином" (2:0) умер 51-летний болельщик по имени Вячеслав.

"Минуте на 75-й ему стало плохо. Он ко мне повернулся — можно посмотреть по камерам, я человек в зеленой куртке и шапке с козырьком. В руках у него был баллончик — возможно, от астмы. Сказал, что ему очень плохо. Моя жена врач, спросила, какие он пьет таблетки. Он просил нитроглицерин. Мы сразу стали звать врачей — я звонил по телефону, отправил друга к стюардам, кричал про нитроглицерин и врачей сам. Пока ему искали нитроглицерин, я его взял за руку и просто всякую ерунду спрашивал, чтобы он не отключался", - рассказал Илья Metaratings.ru.

Но затем мужчине стало еще хуже. "Минуты через две-три он потерял сознание, лёг. Сердце остановилось. Жена стала делать ему массаж сердца, а меня попросила держать пульс. Пульс у него раз в пять секунд пробивался где-то минуту, потом пропал", - продолжил рассказ болельщик.

Он вспомнил, что "не раньше, чем минут через десять, то есть где-то во время гола на 85-й минуте, прибежал фельдшер и сменил ее. Я и гола не видел — такой шок был. Пацан-фельдшер — огромный молодец, он до последнего его качал, я не знаю, откуда у него столько сил. Был ли кто-то от руководства арены, старшие стюарды? Боссов никаких не было. Реанимация появилась уже после матча и зачем-то нацепила на него кардиограмму, хотя я им сказал много раз, что пульса вообще нет, и его надо как-то оживлять".

По мнению Ильи Пастухова, помощь пришла слишком поздно, ничем не помогла и полиция.

"Человек с дефибриллятором сказал, что аппарат на морозе слабо действует, попросил отнести его в тепло. А нас мужчин осталось трое, мы попросили полицейских помочь. Они хуже всех себя повели: сказали, что они из Тольятти, и им по инструкции нельзя. В итоге мы его стали поднимать, но не смогли, надорвали спины, слишком он тяжелый был, а полицейские просто смотрели. Показания полиция дать не просила, но я от злости на улице сам все высказал. Какая инструкция, когда человек умирает и от тебя реально просят помощи? Может, дефибриллятор и сработал бы в тепле как надо?!", - возмущенно высказался болельщик.

"Когда от остановки сердца прошло уже минут сорок, мне жена на ухо сказала, что уже ничего не сделать, и мы ушли со стадиона. Мое мнение о ситуации? Только одно: все показали свои лица без масок — и скорая, и полиция, и просто люди", - высказал свое мнение Илья Пастухов.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

Anders Midnatt 16 июля 2018 16:11 Юная самарчанка ради селфи перелезла через перила ж/д моста и упала на провода, получив удар током

Вот и нечего лазить где попало.

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