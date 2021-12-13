Мехзавод расчистят от аварийного жилья под комплексную застройку

Мэрия Самары приняла решение о комплексном развитии территории площадью 3,13 га в Красноглинском районе. Речь идет об участке в границах 1 квартала пос. Мехзавод. Проект постановления об этом опубликован на сайте горадминистрации.

В соответствии с проектом постановления определен перечень домов, которые необходимо снести, чтобы расчистить место под будущую застройку. Под снос определены семь МКД в 1 квартале пос. Мехзавод, признанных аварийными и ветхими: 2а, 3б, 4б, 19, 21, 22, 23. Кроме того, будут ликвидированы пять "прочих объектов": два нежилых муниципальных здания, гаражи, хозяйственные кладовые, а также нежилое помещение в частной собственности.