Мехзавод расчистят от аварийного жилья под комплексную застройку

Мэрия Самары приняла решение о комплексном развитии территории площадью 3,13 га в Красноглинском районе. Речь идет об участке в границах 1 квартала пос. Мехзавод. Проект постановления об этом опубликован на сайте горадминистрации.
В соответствии с проектом постановления определен перечень домов, которые необходимо снести, чтобы расчистить место под будущую застройку. Под снос определены семь МКД в 1 квартале пос. Мехзавод, признанных аварийными и ветхими: 2а, 3б, 4б, 19, 21, 22, 23. Кроме того, будут ликвидированы пять "прочих объектов": два нежилых муниципальных здания, гаражи, хозяйственные кладовые, а также нежилое помещение в частной собственности.
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Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули
Не иначе как в Росгвардия начала передел сфер влияния...
Поле деятельности огромно,только в Кировском и Красноглинском от просек до 19 км и Управленческого.
Вывод:Пока бегаешь по комиссиям,деревья будут падать на людей, а Леонид Дюгаев всегда найдёт отмазку. На деревья, господа из управления, на деревья! По вас лесоразработки горькими слезами плачут!