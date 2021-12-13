С 13 по 14 декабря в отеле Holiday Inn пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области. На 2-х дневном мероприятии более 100 финалистов защитят конкурсные проекты и наладят межведомственные взаимодействия.

В этом году в конкурсе приняло участие 350 служащих Самарской области. Среди участников: представители государственных и муниципальных органов власти, министерств и подведомственных учреждений региона.

ЕРК проводится по 10 номинациям. Цель конкурса — выявление и поощрение сотрудников новой формации. Изменение принципов государственной службы должно происходить не только сверху, путем появления новых нормативных актов, но и снизу, через выявление сотрудников готовых быть лидерами изменений. По итогам финальных испытаний участники получат именные дипломы губернатора Самарской области.

Организатор Единого регионального конкурса — департамент кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области.

Модератором мероприятия выступит руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина. Техническое и информационное сопровождение оказывает центр развития талантов и трансформации управления "Таволга".

Подробная информация о конкурсе на сайте kadrosfera.ru.