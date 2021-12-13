С 13 по 14 декабря в отеле Holiday Inn пройдет финал Единого регионального конкурса Самарской области. На 2-х дневном мероприятии более 100 финалистов защитят конкурсные проекты и наладят межведомственные взаимодействия.
В этом году в конкурсе приняло участие 350 служащих Самарской области. Среди участников: представители государственных и муниципальных органов власти, министерств и подведомственных учреждений региона.
ЕРК проводится по 10 номинациям. Цель конкурса — выявление и поощрение сотрудников новой формации. Изменение принципов государственной службы должно происходить не только сверху, путем появления новых нормативных актов, но и снизу, через выявление сотрудников готовых быть лидерами изменений. По итогам финальных испытаний участники получат именные дипломы губернатора Самарской области.
Организатор Единого регионального конкурса — департамент кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области.
Модератором мероприятия выступит руководитель департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Наталья Баландина. Техническое и информационное сопровождение оказывает центр развития талантов и трансформации управления "Таволга".
Подробная информация о конкурсе на сайте kadrosfera.ru.
Последние комментарии
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей
Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html