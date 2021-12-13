Центр управления регионом помог жителям региона с отоплением, освещением и транспортом

С 5 по 12 декабря органы власти Самарской области ответили на 2 432 сообщения из социальных сетей, 4 122 сообщения обработаны на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".

После сообщений в соцсетях наладили отопление в тольяттинской школе № 90. Энергоснабжающая организация занизила температуру теплоносителя на 7 градусов. После вмешательства мэрии энергетики исправили ошибку, оконные рамы в классах утеплили. В кабинетах потеплело до +20 градусов, что соответствует санитарным нормам.

Родители из Самары попросили обратить внимание на отопление в детском саду № 43. "В группах очень холодно, несмотря на плюсовую температуру. Дети и ходят, и спят одетые, руки ледяные. Батареи чуть теплые. Примите меры!!!", — сообщили родители дошколят в соцсетях.

После этих сигналов в детсаду провели регулировку отопительной системы. По информации энергетиков температура в помещениях стала соответствовать санитарным нормам. Как сообщили в мэрии, при повторном нарушении температурного режима планируется комиссионное обследование системы отопления данного детского сада с участием представителей энергоснабжающей и обслуживающей организаций.

Более 340 сообщений на платформу "Госуслуги. Решаем вместе" поступило от жителей Самарской области на тему отсутствия наружного освещения, все они оперативно переданы в работу муниципалитетам.

График движения автобусов в Новокуйбышевске взяли на контроль после обращений в ЦУР: "Сегодня в очередной раз простояли с людьми полчаса на остановке общественного транспорта в г. Новокуйбышевске, в ожидании 492-й маршрутки на морозе. Как быть людям, кто живет в Самаре, а работает в Новокуйбышевске?! Приходится ездить на такси".

Специалисты министерства транспорта Самарской области взяли под особый контроль работу данного маршрута. Специалисты ведомства изучат пассажиропоток и проведут переговоры с коммерческим перевозчиком.



С 13 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь открылся пункт вакцинации. Жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 и гриппа ежедневно с 9.00 до 20.00, в том числе в субботу и воскресенье.

Напоминаем, что сообщить о своей проблеме или задать вопрос жители региона могут в официальных пабликах органов власти или в группах ЦУР Самарской области в социальных сетях:

https://vk.com/tsur63

https://www.instagram.com/tsur63/

https://ok.ru/tsursamars

Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.