Центр управления регионом помог жителям региона с отоплением, освещением и транспортом

С 5 по 12 декабря органы власти Самарской области ответили на 2 432 сообщения из социальных сетей, 4 122 сообщения обработаны на платформе обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе".
После сообщений в соцсетях наладили отопление в тольяттинской школе № 90. Энергоснабжающая организация занизила температуру теплоносителя на 7 градусов. После вмешательства мэрии энергетики исправили ошибку, оконные рамы в классах утеплили. В кабинетах потеплело до +20 градусов, что соответствует санитарным нормам.
Родители из Самары попросили обратить внимание на отопление в детском саду № 43. "В группах очень холодно, несмотря на плюсовую температуру. Дети и ходят, и спят одетые, руки ледяные. Батареи чуть теплые. Примите меры!!!", — сообщили родители дошколят в соцсетях.
После этих сигналов в детсаду провели регулировку отопительной системы. По информации энергетиков температура в помещениях стала соответствовать санитарным нормам. Как сообщили в мэрии, при повторном нарушении температурного режима планируется комиссионное обследование системы отопления данного детского сада с участием представителей энергоснабжающей и обслуживающей организаций.
Более 340 сообщений на платформу "Госуслуги. Решаем вместе" поступило от жителей Самарской области на тему отсутствия наружного освещения, все они оперативно переданы в работу муниципалитетам.
График движения автобусов в Новокуйбышевске взяли на контроль после обращений в ЦУР: "Сегодня в очередной раз простояли с людьми полчаса на остановке общественного транспорта в г. Новокуйбышевске, в ожидании 492-й маршрутки на морозе. Как быть людям, кто живет в Самаре, а работает в Новокуйбышевске?! Приходится ездить на такси".
Специалисты министерства транспорта Самарской области взяли под особый контроль работу данного маршрута. Специалисты ведомства изучат пассажиропоток и проведут переговоры с коммерческим перевозчиком.
С 13 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь открылся пункт вакцинации. Жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 и гриппа ежедневно с 9.00 до 20.00, в том числе в субботу и воскресенье.
Напоминаем, что сообщить о своей проблеме или задать вопрос жители региона могут в официальных пабликах органов власти или в группах ЦУР Самарской области в социальных сетях:
https://vk.com/tsur63
https://www.instagram.com/tsur63/
https://ok.ru/tsursamars
Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!