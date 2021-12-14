Житель Новокуйбышевска предстанет перед судом за реабилитацию идей нацизма

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Новокуйбышевска, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, в период с 2015 г. по 2019 г. обвиняемый увлекался темой национал-социалистической идеологии, в связи с чем у него сформировалась положительная оценка по отношению к идеям и политике лидеров нацисткой Германии. Так, в мае 2019 г. обвиняемый в сети "Интернет" разместил в одной из социальных сетей материалы, в которых отрицаются факты, установленные приговором Международного военного трибунала, а именно отсутствие геноцида в концентрационных лагерях, совершив тем самым действия, направленные на реабилитацию нацизма.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.