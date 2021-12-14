В Самаре завершился онлайн-хакатон КБШЖДХКТН HACK2CORP

10-12 декабря Куйбышевская железная дорога в партнерстве с венчурной компанией YellowRockets провели второй онлайн-хакатон КБШЖДХКТН HACK2CORP для решения технологических задач и улучшения сервисов ОАО "РЖД". По итогам 2,5 дней работы, по решению жюри, призовой фонд в 500 тыс. рублей разделили две команды.
На участие в хакатоне поступило более 250 заявок из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Екатеринбурга, Махачкалы, Ташкента, Шарм-эль-Шейха, Вологды, Мурманска — всего более 20 городов России и зарубежья. Предварительный отбор прошли 20 команд.
Чтоб попасть на финальную презентационную сессию, командам необходимо было вместе со своим ментором за время хакатона пройти 4 чекпоинта. С этим справились 12 стартапов.
Эксперты, в состав которых вошли представители ОАО "РЖД", министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и компании YellowRockets, признали лучшими решения двух команд: Samara_University, решившей кейс "Картограф для тяги", и NetShaper, презентовавшая разработку в рамках кейса "Церебра Ксавьера". По решению жюри первая команда получит 300 тыс. руб., вторая — 200 тыс. руб. Кроме того, победители хакатона получат возможность дальнейшей доработки прототипа и внедрения в ОАО "РЖД".
В рамках решения задачи "Картограф для тяги" участникам необходимо было создать программное обеспечение для формирования номограмм (специальных инфраструктурных "карт" для анализа качества выполненных машинистами поездок). Решение кейса "Церебра Ксавьера" потребовало разработки программы для анализа открытых запросов ОАО "РЖД" с целью поиска возможных инновационных решений. Кейсы для решения были известны заранее, но подробное описание задач и исходные данные для работы участники получили только на старте хакатона.
Как отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, решение о победителях эксперты приняли единогласно. "Сегодня мы увидели много креативных, правильных идей. Команды показали, что некоторые сложные задачи, которые стоят перед РЖД, могут решаться в очень сжатые сроки, если ими занимается слаженная, четко сфокусированная команда. На следующий год мы продолжим практику хакатонов — будем выносить новые кейсы и расширять их, возможно даже имеет смысл масштабировать наш хакатон на межфилиальный уровень", — отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.
Еще две команды "Кирилл и Давид" и "Оксюморон" были отмечены экспертами министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
В состав экспертного жюри вошли начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Центра инновационного развития ОАО "РЖД" Дмитрий Вербов, первый заместитель начальника департамента информатизации ОАО "РЖД" Герман Суконников; заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов; CEO YellowRockets Сергей Богданов; начальник Куйбышевского центра инновационного развития Светлана Кишкина и другие эксперты.
"У ОАО "РЖД" очень много задач, запущено несколько миллионов процессов, поэтому впереди огромное поле деятельности. С точки зрения инноваций цифровизация занимает важнейшее место, а Самарская область и Куйбышевская железная дорога стали точкой отсчета в проведении подобных мероприятий. Мы ждем новых решений и готовы работать не только с победителями, но и со всеми разработчиками инновационных решений", − рассказал Дмитрий Вербов, начальник центра инновационного развития ОАО "РЖД".
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?