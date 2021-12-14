В Самаре завершился онлайн-хакатон КБШЖДХКТН HACK2CORP

10-12 декабря Куйбышевская железная дорога в партнерстве с венчурной компанией YellowRockets провели второй онлайн-хакатон КБШЖДХКТН HACK2CORP для решения технологических задач и улучшения сервисов ОАО "РЖД". По итогам 2,5 дней работы, по решению жюри, призовой фонд в 500 тыс. рублей разделили две команды.

На участие в хакатоне поступило более 250 заявок из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Екатеринбурга, Махачкалы, Ташкента, Шарм-эль-Шейха, Вологды, Мурманска — всего более 20 городов России и зарубежья. Предварительный отбор прошли 20 команд.

Чтоб попасть на финальную презентационную сессию, командам необходимо было вместе со своим ментором за время хакатона пройти 4 чекпоинта. С этим справились 12 стартапов.

Эксперты, в состав которых вошли представители ОАО "РЖД", министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и компании YellowRockets, признали лучшими решения двух команд: Samara_University, решившей кейс "Картограф для тяги", и NetShaper, презентовавшая разработку в рамках кейса "Церебра Ксавьера". По решению жюри первая команда получит 300 тыс. руб., вторая — 200 тыс. руб. Кроме того, победители хакатона получат возможность дальнейшей доработки прототипа и внедрения в ОАО "РЖД".

В рамках решения задачи "Картограф для тяги" участникам необходимо было создать программное обеспечение для формирования номограмм (специальных инфраструктурных "карт" для анализа качества выполненных машинистами поездок). Решение кейса "Церебра Ксавьера" потребовало разработки программы для анализа открытых запросов ОАО "РЖД" с целью поиска возможных инновационных решений. Кейсы для решения были известны заранее, но подробное описание задач и исходные данные для работы участники получили только на старте хакатона.

Как отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, решение о победителях эксперты приняли единогласно. "Сегодня мы увидели много креативных, правильных идей. Команды показали, что некоторые сложные задачи, которые стоят перед РЖД, могут решаться в очень сжатые сроки, если ими занимается слаженная, четко сфокусированная команда. На следующий год мы продолжим практику хакатонов — будем выносить новые кейсы и расширять их, возможно даже имеет смысл масштабировать наш хакатон на межфилиальный уровень", — отметил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Еще две команды "Кирилл и Давид" и "Оксюморон" были отмечены экспертами министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

В состав экспертного жюри вошли начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, начальник Центра инновационного развития ОАО "РЖД" Дмитрий Вербов, первый заместитель начальника департамента информатизации ОАО "РЖД" Герман Суконников; заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области Алексей Ильметов; CEO YellowRockets Сергей Богданов; начальник Куйбышевского центра инновационного развития Светлана Кишкина и другие эксперты.

"У ОАО "РЖД" очень много задач, запущено несколько миллионов процессов, поэтому впереди огромное поле деятельности. С точки зрения инноваций цифровизация занимает важнейшее место, а Самарская область и Куйбышевская железная дорога стали точкой отсчета в проведении подобных мероприятий. Мы ждем новых решений и готовы работать не только с победителями, но и со всеми разработчиками инновационных решений", − рассказал Дмитрий Вербов, начальник центра инновационного развития ОАО "РЖД".