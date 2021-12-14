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Музеи и выставки Культура

В музее Эльдара Рязанова расскажут о дореволюционных рождественских традициях

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 декабря, в 18:30, в музее Э. А. Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной России".

Научный сотрудник музея Татьяна Косицина расскажет о символике и особенностях празднования, рождественских подарках и героях. Также слушатели узнают, когда зародилась традиция украшения домашней елки.

Празднование Рождества давняя европейская традиция. Более 100 лет тому назад Рождество праздновали 25 декабря, а к Новому году относились более прохладно. Рождество было одним из самых значительных календарных праздников. А вот Деда Мороза дети дореволюционной поры не ждали.

Цена — 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.

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