В музее Эльдара Рязанова расскажут о дореволюционных рождественских традициях

В четверг, 16 декабря, в 18:30, в музее Э. А. Рязанова (Самара, ул. Фрунзе, 120) пройдет лекция "Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной России".
Научный сотрудник музея Татьяна Косицина расскажет о символике и особенностях празднования, рождественских подарках и героях. Также слушатели узнают, когда зародилась традиция украшения домашней елки.
Празднование Рождества давняя европейская традиция. Более 100 лет тому назад Рождество праздновали 25 декабря, а к Новому году относились более прохладно. Рождество было одним из самых значительных календарных праздников. А вот Деда Мороза дети дореволюционной поры не ждали.
Цена — 200 рублей. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону 332-05-16.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.