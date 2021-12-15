АвтоВАЗ запатентовал товарный знак Lada Aura

АвтоВАЗ запатентовал новое наименование "Лада Аура" (Lada Aura), сообщает daily-motor.ru. Соответствующий товарный знак появился в базе Роспатента. По данным издания, имя могут закрепить как за новой моделью Lada, так и за фирменными запчастями, игрушечными машинами или каким-либо девайсом.

Наименованием Lada Aura АвтоВАЗ сможет распоряжаться на свое усмотрение в течение 10 лет с момента подачи заявки - до 12 ноября 2030 года.

В конце прошлого года АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию названий Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera. На данный момент из них одобрено Роспатентом только два - это Avira и Aura.

Сейчас в копилке российской компании имеется несколько других наименований, которые бренд Lada потенциально может использовать в названиях своих моделей: это Fortuna, Svoboda, Quanta и Slavia. Впрочем, последнее имя уже занято другим автопроизводителем - компанией Skoda, которая использовала его в своем новом бюджетном седане для рынков развивающихся стран.