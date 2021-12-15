АвтоВАЗ запатентовал товарный знак Lada Aura

АвтоВАЗ запатентовал новое наименование "Лада Аура" (Lada Aura), сообщает daily-motor.ru. Соответствующий товарный знак появился в базе Роспатента. По данным издания, имя могут закрепить как за новой моделью Lada, так и за фирменными запчастями, игрушечными машинами или каким-либо девайсом.
Наименованием Lada Aura АвтоВАЗ сможет распоряжаться на свое усмотрение в течение 10 лет с момента подачи заявки - до 12 ноября 2030 года.
В конце прошлого года АвтоВАЗ подал заявки на регистрацию названий Alta, Iskra, Mira, Avira и Sfera. На данный момент из них одобрено Роспатентом только два - это Avira и Aura.
Сейчас в копилке российской компании имеется несколько других наименований, которые бренд Lada потенциально может использовать в названиях своих моделей: это Fortuna, Svoboda, Quanta и Slavia. Впрочем, последнее имя уже занято другим автопроизводителем - компанией Skoda, которая использовала его в своем новом бюджетном седане для рынков развивающихся стран.
Последние комментарии
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы
В процентах все выглядит очень хорошо.