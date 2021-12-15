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СОФЖИ не смог отыграть в суде провал с расселением аварийного жилья

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершилась многолетняя кампания по возврату многомиллионных субсидий, выделенных Самарскому областному фонду жилья и ипотеки (СОФЖИ) на переселение граждан из аварийного жилья. В начале декабря суд отказал в передаче организации 14 квартир, которые приобретались в рамках разных программ.

Фото: Андрей Савельев

Как следует из судебных документов, в 2014 г. фонд заключил соглашения с департаментом градостроительства Самары и министерством строительства Самарской области. Первый выделил на переселение граждан из аварийного жилья почти 45 млн, второе ведомство - 821 млн рублей.

98 млн руб. СОФЖИ потратил на выкуп 41 квартиры или доли у собственников аварийного жилья. Фонд планировал обмен этой недвижимости для последующего оформления земли под аварийным домом в собственность и подготовки участка к жилищному строительству.

Проверка Контрольно-счетной палаты Самары, регионального минфина, а затем и прокуратуры показала, что СОФЖИ неправомерно расходовал средства двух бюджетов на приобретение одних и тех же квартир, но по разным программам. Кроме того, почти 127,5 млн руб. было потрачено на покупку валюты. В 2019 г. город и область повели фонд в суд, который обязал вернуть субсидии в бюджет.

Проиграв все инстанции, СОФЖИ решил вернуть в собственность 14 квартир и долей, переданных департаменту управления имуществом Самары. В первой инстанции фонд добился своего, но апелляция отменила это решение и отказала в требованиях СОФЖИ.

Таким образом фонд остался без квартир и с обязательствами перед бюджетом в общей сумме 860 млн рублей.

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