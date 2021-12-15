Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на выпуск собственных облигаций в объеме 10 млрд руб.

14 декабря 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Россельхозбанка серии БО-11-002Р со сроком обращения 3 года, купонным периодом 182 дня, офертой через 1,5 года.
На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,60-9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте 9,83-9,99%, объем размещения не менее 5 млрд руб. В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.
Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 16 декабря 2021 года.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.