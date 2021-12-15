16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В самарской "Школе муниципального депутата" начался новый учебный год Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов Андрей Кислов: "Фермеры смогут продавать продукцию на своей земле" Самарские депутаты рассмотрят законопроект о QR-кодах 7 декабря В Самарской области могут ввести ответственность за вовлечение детей в сниффинг

Законотворчество Власть и политика

В самарской "Школе муниципального депутата" начался новый учебный год

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В городской думе Самары прошло торжественное открытие нового учебного года "Школы муниципального депутата". Будущим депутатам и управленцам представили программу обучения и рассказали о грядущих перспективах.

Директор института государственной и муниципальной службы Самарского университета государственного управления "МИР" Денис Березовский, координатор федерального проекта "Школа муниципального депутата" напомнил, что за последние 4 года в рамках выпусков "ШМД" подготовлено более 500 высококвалифицированных специалистов для органов местного самоуправления, регионального парламента и политических партий.

С этого года проект приобрел межрегиональный статус: начал реализовываться в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Пензе, Республике Коми.

"Идея этого проекта родилась в Совете Федерации в 2017 году и была поддержана Дмитрием Азаровым. "Школа муниципального депутата" помогает молодым людям лучше понять, чем должен заниматься народный избранник и в чем заключается специфика его работы. Самарская область стала первым регионом страны, где был реализован этот образовательный проект", — напомнил в приветственном слове член Совета Федераций, сенатор Андрей Кислов (фракция "Единая Россия").

Заместитель председателя гордумы Самары, руководитель фракции "Единой России" в городском парламенте Сергей Рязанов дал наставление ученикам: "Многие выпускники "Школы" — сформировавшиеся депутаты, которые уже хорошо зарекомендовали себя на разных уровнях власти. Для молодежи вы должны стать примером: энергичные, неравнодушные к жизни своего города и готовые достигать поставленных целей — настоящие лидеры. Но я прошу вас помнить о главном — людях, интересы которых вы будете отстаивать. Будьте ответственными и честными перед собой".

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина отметила весомый вклад образовательных программ "Школы" для депутатского корпуса и местного самоуправления: "Проект существует с 2017 года и с тех пор набирает обороты, обучив свыше 500 представителей молодежи и привлекая все больше активистов".

Председатель комитета по регламенту Самарской губернской думы Дмитрий Холин отметил хорошую динамику развития Школы, ее образовательный потенциал, подчеркнул роль депутатского корпуса в формировании актива на местах.

От лица выпускников "Школы" выступил депутат Совета депутатов Советского района Андрей Сидоров: "До участия в проекте у меня не было четкого представления и понимания того, как работает политическая система. "Школа муниципального депутата" помогла структурировать знания, дала навыки, применимые в работе, как говорится, "на земле". Уверен, чем больше активной молодежи пройдет через этот проект, тем выше будет уровень правовых знаний у нашего электората".

Отметим, что "Школа муниципального депутата" — один из базовых обучающих проектов "Института регионального и муниципального развития", вышедших на федеральный уровень. Среди проектов и направлений работы "Института РИМР" — проекты развития научно-образовательного и человеческого потенциала, аналитическая и консалтинговая работа по оценке экономической эффективности предприятий и целых регионов.

Для учеников "Школы муниципального депутата" в феврале запланировано обучение в Москве. Вместе с экспертами "Института Регионального и муниципального развития" они смогут принять участие в стратегической сессии, посвященной новым подходам в образовании.

Гид потребителя

Последние комментарии

Игорь Жувагин 07 декабря 2021 14:24 Самарские депутаты 3/4 голосов поддержали введение QR-кодов

Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.

Сергей Шульгин 06 июля 2021 19:34 Для предпринимателей Самарской области в три раза будет снижена налоговая нагрузка

Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:54 Самарские депутаты предложили вернуть регионам право регулировать работу заведений общепита с алкоголем

Вполне логично. На местах виднее.

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:53 Нацпарк "Самарская Лука" может изменить границы

Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.

Сергей Платонов 20 июня 2018 19:28 Самарская губдума обсуждает инициативу, которая гарантирует право детям из одной семьи учиться в одной школе

Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.

Фото на сайте

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

Конференция "Великая российская революция: история и современность"

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

16-18 апреля областные парламентарии посетили с дружественным визитом Крым

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Создан совет непарламентских партий при председателе губдумы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2