В самарской "Школе муниципального депутата" начался новый учебный год

В городской думе Самары прошло торжественное открытие нового учебного года "Школы муниципального депутата". Будущим депутатам и управленцам представили программу обучения и рассказали о грядущих перспективах.

Директор института государственной и муниципальной службы Самарского университета государственного управления "МИР" Денис Березовский, координатор федерального проекта "Школа муниципального депутата" напомнил, что за последние 4 года в рамках выпусков "ШМД" подготовлено более 500 высококвалифицированных специалистов для органов местного самоуправления, регионального парламента и политических партий.

С этого года проект приобрел межрегиональный статус: начал реализовываться в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Пензе, Республике Коми.

"Идея этого проекта родилась в Совете Федерации в 2017 году и была поддержана Дмитрием Азаровым. "Школа муниципального депутата" помогает молодым людям лучше понять, чем должен заниматься народный избранник и в чем заключается специфика его работы. Самарская область стала первым регионом страны, где был реализован этот образовательный проект", — напомнил в приветственном слове член Совета Федераций, сенатор Андрей Кислов (фракция "Единая Россия").

Заместитель председателя гордумы Самары, руководитель фракции "Единой России" в городском парламенте Сергей Рязанов дал наставление ученикам: "Многие выпускники "Школы" — сформировавшиеся депутаты, которые уже хорошо зарекомендовали себя на разных уровнях власти. Для молодежи вы должны стать примером: энергичные, неравнодушные к жизни своего города и готовые достигать поставленных целей — настоящие лидеры. Но я прошу вас помнить о главном — людях, интересы которых вы будете отстаивать. Будьте ответственными и честными перед собой".

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина отметила весомый вклад образовательных программ "Школы" для депутатского корпуса и местного самоуправления: "Проект существует с 2017 года и с тех пор набирает обороты, обучив свыше 500 представителей молодежи и привлекая все больше активистов".

Председатель комитета по регламенту Самарской губернской думы Дмитрий Холин отметил хорошую динамику развития Школы, ее образовательный потенциал, подчеркнул роль депутатского корпуса в формировании актива на местах.

От лица выпускников "Школы" выступил депутат Совета депутатов Советского района Андрей Сидоров: "До участия в проекте у меня не было четкого представления и понимания того, как работает политическая система. "Школа муниципального депутата" помогла структурировать знания, дала навыки, применимые в работе, как говорится, "на земле". Уверен, чем больше активной молодежи пройдет через этот проект, тем выше будет уровень правовых знаний у нашего электората".

Отметим, что "Школа муниципального депутата" — один из базовых обучающих проектов "Института регионального и муниципального развития", вышедших на федеральный уровень. Среди проектов и направлений работы "Института РИМР" — проекты развития научно-образовательного и человеческого потенциала, аналитическая и консалтинговая работа по оценке экономической эффективности предприятий и целых регионов.

Для учеников "Школы муниципального депутата" в феврале запланировано обучение в Москве. Вместе с экспертами "Института Регионального и муниципального развития" они смогут принять участие в стратегической сессии, посвященной новым подходам в образовании.