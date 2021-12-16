В Пензенской области в ДТП с самарской фурой погибли три человека

В среду, 15 декабря, в 16:28 на 483 км федеральной трассы М5 "Урал" в результате столкновения грузового автомобиля Volvo с полуприцепом из Самарской области и автомобиля Lada Kalina из Ульяновской области погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

По факту ДТП прокуратурой Спасского района Пензенской области организована проверка. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.

Кроме того, прокуратурой района взято на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.