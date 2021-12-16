В Пензенской области в ДТП с самарской фурой погибли три человека

В среду, 15 декабря, в 16:28 на 483 км федеральной трассы М5 "Урал" в результате столкновения грузового автомобиля Volvo с полуприцепом из Самарской области и автомобиля Lada Kalina из Ульяновской области погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.
По факту ДТП прокуратурой Спасского района Пензенской области организована проверка. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения.
Кроме того, прокуратурой района взято на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...