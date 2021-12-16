Люди, тела которых нашли при тушении пожара в Сызрани, были убиты

В Сызрани возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, ночь. 14 декабря после тушения пожара в заброшенном здании в районе ул. Котельной обнаружили двух погибших мужчин.

По данным следователей при осмотре их тел обнаружились признаки насильственной смерти — множественные повреждения головы.

В связи с этим задержали ранее судимого житель пос. Взгорье. Он рассказал, что выпивал с двумя мужчинами и поссорился с ними. Началась драка, во время которой подозреваемый несколько раз ударил оппонентов топором по голове. После этого убийца ушел, не потушив костер, который мужчины ранее разожгли для обогрева.

Расследование уголовного дела продолжается.