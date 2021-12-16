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Экология Общество

В Самаре в 2022 г. установят 1203 контейнера для раздельного сбора мусора

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер потребители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне. Такую инициативу поддерживает и Самара, в этом году для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта "Экология".

"С 2019 г. ведется планомерная подготовка к внедрению практики по раздельному сбору мусора. Ранее была отремонтирована 491 муниципальная контейнерная площадка, и для их оснащения приобрели 2062 евроконтейнера для общего сбора. В следующем году будут размещены и новые - в них можно хранить так называемый сухой мусор, например, пластик, стекло и бумагу", - рассказала заместитель руководителя управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Евгения Рябова.

Раздельный сбор позволит не допускать разрастания полигонов для складирования отходов, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды - почвы, воздуха и воды.

"Большую часть отходов нужно перерабатывать, а не захоранивать. Для этого и нужен раздельный сбор. Новые контейнеры будут постепенно установлены на отремонтированных контейнерных площадках домов, в дополнение по схеме "один к двум". То есть на каждые два контейнера общего сбора мусора придется один дополнительный - для раздельного", - дополнила Евгения Рябова.

Отметим также, что к сортировке пригодны не только пластик, картон, бумага и стекло, но и уже отслужившая бытовая техника. В настоящее время контейнеры хранятся на базе МП г.о. Самара "Жиллидер", впоследствии они будут собраны и размещены на муниципальных контейнерных площадках на территории г.о. Самара.

Гид потребителя

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