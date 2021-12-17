"СамараАвтоГаз" уточнил схему посадки в автобусы

Транспортная компания "СамараАвтоГаз" уточнила схему посадки в автобусы на муниципальных маршрутах. Данное условие привязали к марке транспортного средства.

"ЛиАЗ посадка и высадка во все двери, МАЗ и ПАЗ через переднюю дверь посадка, выход в среднюю. Средняя дверь для пассажиров с колясками и маломобильных граждан", — пояснил перевозчик.

Напомним, жители Самары жаловались городским властям на схему посадки в автобусы, которую ввел перевозчик, когда вход в салон возможен только через переднюю дверь, а выход — через среднюю и заднюю двери. В "СамарАвтоГаз" заявили, что данные меры были обусловлены нехваткой кадров для работы на транспорте.

По информации мэра Самары Елены Лапушкиной в настоящее время транспортная компания занимается подбором персонала и установкой валидаторов.