В Самарской области с 2022 г. введут новый критерий нуждаемости для выплат многодетным

Региональный минсоцдем подготовил законопроект, в соответствии с которым будут внесены изменения в областной закон о поддержке граждан с детьми. Планируется изменить критерий нуждаемости для многодетных семей, претендующих на выплаты за третьего и последующего ребенка до достижения им трех лет.

Сейчас закон предусматривает ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) на третьего и последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста. Выплата предоставляется на условиях софинансирования из федеральной казны. Право на ЕДВ имеет один из родителей в семьях, в которых размер среднедушевого дохода не превышает сложившейся величины среднедушевого дохода в Самарской области (в 2021 г. величина в регионе составляла 29790 рублей).

В июне 2021 г. федеральные власти изменили критерий нуждаемости: размер среднедушевого дохода по новым правилам не должен превышать двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Напомним, в Самарской области в 2022 г. эта величина составит 12966 рублей. Соответственно, двукратная величина будет равна 25932 руб.

Как пояснила ведущий специалист управления организации социальных выплат департамента организации социальной защиты населения минсоцдема Светлана Добрыднева, критерий будет изменен для тех, кто получит статус многодетных после 1 января 2022 года.

"Прежние получатели выплат останутся на старых условиях. Те, кому уже назначили выплаты, до исполнения ребенком трех лет будут приходить и просто переоформлять ее. А все новые получатели с 1 января 2022 г. придут уже по новым условиям", — рассказала Светлана Добрыднева.

С учетом изменений в законодательстве, в регионе сократится число многодетных, имеющих право на выплаты. Однако, по словам специалиста минсоцдема, оно будет несущественным:

"Как правило, по этой выплате у нас очень мало отказов, от 60 до 80 в год. Возможно, сейчас количество отказов вырастет до 90 за год, то есть незначительно. Приведу пример: как правило, в семье, претендующей на выплаты, — минимум пять человек. То есть, если прежнюю сумму, 29760 рублей, мы умножим на пять, получится 149 тыс. рублей. Это ежемесячный общий доход семьи. С 1 января критерий — 25,9 тыс. рублей на человека. Умножаем на пять и получаем общий семейный доход в 129,6 тыс. рублей в месяц. Получается, разница в 20 тыс. рублей".