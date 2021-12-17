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Новое приложение #банкавто для автомобилистов и клиентов РГС Банка

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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РГС Банк, банк для автомобилистов, представил своим клиентам совершенно новое мобильное приложение #банкавто, в котором привычный мобильный банк дополнен маркетплейсом с 15 000 автомобилей в наличии, как новых, так и с пробегом. Приложение многофункционально и доступно не только для действующих клиентов РГС Банка, но и для потенциальных покупателей авто.

Фото: предоставлено РГС Банком

Новое приложение отвечает современным требованиям, предъявляемым к мобильному банкингу: это еще более безопасное, быстрое и стабильное финансовое пространство с новыми возможностями, интуитивно понятным интерфейсом, современным дизайном и улучшенной навигацией. Теперь клиент видит все свои продукты и счета на главном экране, может легко и быстро переходить в любой из них и совершать нужные операции.

Мобильное приложение #банкавто предоставляет возможность клиентам круглосуточно управлять финансовыми продуктами из любой точки мира:

  • моментально получать актуальную информацию о своих картах, кредитах, вкладах и счетах (реквизиты карт и счетов всегда под рукой и доступны клиенту в приложении);
  • погашать кредиты, в том числе быстро узнавать дату и сумму ближайшего платежа по карте и кредиту;
  • открывать вклады с повышенной ставкой;
  • оформлять банковские карты, цифровые или пластиковые, токенизировать (добавлять в электронные кошельки), блокировать и перевыпускать их, изменять PIN-код;
  • переводить средства на карты других банков, себе или сторонним пользователям;
  • обменивать валюту;
  • оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги;
  • настраивать лимиты на платежи и переводы, заказывать справки и выписки;
  • проверять историю операций и аналитику расходов и многое другое.

Кроме этого, богатый платежный функционал мобильного банка дополнен новым сервисом Me2Me, позволяющим пополнять счета в РГС Банке со счетов в других банках с помощью Системы быстрых платежей.

Для тех же, кто хочет подобрать и купить автомобиль, реализован быстрый поиск среди нескольких тысяч авто в наличии. Личный транспорт легко подобрать точно по своему запросу благодаря подробным фильтрам и сортировкам (цена, комплектация, технические характеристики, цвет и др). Все предварительные этапы приобретения машины можно пройти онлайн, оперативно договориться о его покупке с владельцем — дилерским центром. Также на главном экране клиент может ознакомиться с новостями банка и автомобильного мира, а также с полезной информацией и лайфхаками для автомобилистов.

Приложение работает на платформах iOS и Android. При этом в нем упрощен процесс авторизации. При первом входе в приложение пользователю достаточно ввести только номер телефона и код из смс, чтобы получить доступ ко всем объявлениям на маркетплейсе по покупке и продаже автомобилей. Для клиентов РГС Банка после добавления информации с номером карты или паспортными данными будет открыт доступ ко всему спектру финансовых, страховых и сервисных продуктов. После регистрации в приложение можно войти также по PIN-коду, отпечатку пальца или Face ID.

"Мы ставили перед собой амбициозную задачу — в рамках реализации бизнес-стратегии банка, банка для автомобилистов, создать не очередной мобильный банк, а приложение, которое стало бы ежедневным помощником любого автолюбителя. Важно было оттолкнуться не от продукта, а от тех задач и запросов, которые важны для автомобилистов. Для достижения этой цели мы изучали потребности наших клиентов, перестраивали процессы в банке, разрабатывали новые продуктовые подходы. В итоге мы получили мощную, гибкую, масштабируемую платформу, которая будет развиваться вместе с нашими клиентами", — отметил Денис Мавланов, директор фабрики цифровых проектов РГС Банка.

 

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