Мост через реку Крымза в Сызранском районе отремонтирует "Виадук"

Поволжуправтодор определился с подрядчиком, который капитально отремонтирует мост через реку Крымза на км 880+835 дороги М-5 в Сызранском районе Самарской области.

На торги была подана всего одна заявка, от ООО "Виадук". Ее признали соответствующей. Подрядчик выполнит работы по начальной цене контракта. Напомним, она составила 110,4 млн рублей.

Победителю торгов предстоит заменить опоры, балки пролетных строений, конструкции мостового полотна, восстановить сопряжения моста с насыпью подходов. Кроме того, потребуется обновить дорожную одежду на мосту и подходах, заменить ограждения безопасности, восстановить системы водоотвода, заменить лестничные сходы и т. п.

Расчетная скорость на четырехполосном объекте после капремонта составит 100 км/ч. Проектную документацию разработало ООО "ПКБ "Перспектива". Положительное заключение госэкспертизы было получено в конце сентября 2021 года.

Подрядчик должен будет завершить работы до 25 октября 2022 года.