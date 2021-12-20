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Федеральная власть Власть и политика

Самарская область получит 876 млн руб. из федерального бюджета на строительство трех школ

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ распределило по регионам средства федерального бюджета на 2022–2024 гг. для создания новых мест в школах в связи с ростом числа обучающихся. Самарской области на эти цели будет направлено 453 млн руб. в 2023 году и 223 млн руб. в 2024 году.

Эти средства предназначены для строительства трех школ — в 14 квартале жилого района "Волгарь" в Куйбышевском районе Самары, в микрорайоне "Крутые ключи" Красноглинского района Самары и школы на 675 мест в 18 квартале Автозаводского района Тольятти. Об этом сообщил депутат Госдумы от Самарской области, первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский.

Решение о выделении средств области было принято Правительством после одобрения Комиссией при поддержке депутата.

Леонид Симановский также напомнил, что ранее в июле этого года Правительством РФ совместно с парламентской Комиссией по перераспределению бюджетных ассигнований Самарской области были выделены федеральные средства в сумме 528 308,6 тыс. рублей на софинансирование строительства школы на 1500 мест в Волжском районе. Школу планируется построить в 2022 году в микрорайоне "Южный город". А в ноябре при принятии Госдумой федерального бюджета на 2022-2024 для Самарской области были утверждены средства в сумме 1,1 млрд рублей на три года для продолжения строительства школы на 1600 мест в 20-м квартале Автозаводского района Тольятти и на проектирование и строительство школы на 1500 мест в Сызрани на улице Карла Маркса. Таким образом, на данный момент Самарской области предусмотрена федеральная поддержка для строительства шести школ.

Леонид Симановский отметил: "В области появляются новые школы, оснащенные по самым современным стандартам. Многие были построены с помощью федеральных средств — каждый год при принятии Госдумой федерального бюджета или при выделении регионам дополнительных средств в ходе его исполнения мы вместе с руководством области и при поддержке "Единой России" добивались выделения нашей области необходимой поддержки на строительство школ. Этот год также не стал исключением. Сейчас нам выделены федеральные средства на строительство еще трех школ, а руководством области подготовлены заявки на федеральную поддержку еще восьми школ. Как уже неоднократно подчеркивал Дмитрий Игоревич Азаров, в области до 2024 года должно быть построено как минимум 12 школ, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства".

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