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Россельхозбанк наградил лучшие экологические проекты

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк выступил спонсором Национальной экологической премии "Чистый воздух" и вручил награду победителю в номинации "Экопредприятие". В номинации участвовали 20 компаний, добившихся наибольшего снижения вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ модернизации.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Первое место было присуждено ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Компании удалось снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,5 раза с 2017 года. В планах предприятия снизить показатель до уровня 5 единиц к 2025 году, что будет соответствовать статусу "Чистый город".

Второе место присуждено АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". Компания реализует мероприятия по программе технического перевооружения, с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования. Это и строительство новой выпарной станции, и нового угольного котла, реконструкция шлакозолоотвала.

Третье место заняло ОАО Сыктывкар Тиссью Груп город Сыктывкар, которое занимается строительством, модернизацией очистных сооружений промышленных сточных вод. В дополнение к ступеням биологической и сорбционной очистки компания установила биореактор MBBR с плавающей загрузкой и внедрила собственную мини-ТЭЦ и двухходовую схему вентиляции.

"Поддержка экологических проектов — это важная составляющая ESG стратегии банка. В перспективе пяти лет ESG-подход станет одним из основополагающих принципов работы отрасли, а внедрение современных технологий — инструментом снижения нагрузки на окружающую среду. Мы создали фонд "Экология", и как опорный банк отрасли планируем максимально расширять число инициатив, способствующих устойчивому развитию", — отметила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.

Премия "Чистый воздух" — профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России, учрежденная Медиагруппой "Комсомольская правда" и Российским экологическим движением.

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