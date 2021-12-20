Россельхозбанк наградил лучшие экологические проекты

Россельхозбанк выступил спонсором Национальной экологической премии "Чистый воздух" и вручил награду победителю в номинации "Экопредприятие". В номинации участвовали 20 компаний, добившихся наибольшего снижения вредных выбросов в атмосферу в рамках внедрения программ модернизации.
Первое место было присуждено ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". Компании удалось снизить комплексный индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска в 2,5 раза с 2017 года. В планах предприятия снизить показатель до уровня 5 единиц к 2025 году, что будет соответствовать статусу "Чистый город".
Второе место присуждено АО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат". Компания реализует мероприятия по программе технического перевооружения, с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду и рационального природопользования. Это и строительство новой выпарной станции, и нового угольного котла, реконструкция шлакозолоотвала.
Третье место заняло ОАО Сыктывкар Тиссью Груп город Сыктывкар, которое занимается строительством, модернизацией очистных сооружений промышленных сточных вод. В дополнение к ступеням биологической и сорбционной очистки компания установила биореактор MBBR с плавающей загрузкой и внедрила собственную мини-ТЭЦ и двухходовую схему вентиляции.
"Поддержка экологических проектов — это важная составляющая ESG стратегии банка. В перспективе пяти лет ESG-подход станет одним из основополагающих принципов работы отрасли, а внедрение современных технологий — инструментом снижения нагрузки на окружающую среду. Мы создали фонд "Экология", и как опорный банк отрасли планируем максимально расширять число инициатив, способствующих устойчивому развитию", — отметила Заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Анна Кузнецова.
Премия "Чистый воздух" — профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России, учрежденная Медиагруппой "Комсомольская правда" и Российским экологическим движением.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.