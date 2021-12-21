Полицейские из Самарской области спасли рыбака, сломавшего ногу на льду

В Чапаевске полицейские разыскали спасли рыбака, пострадавшего на льду. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратилась местная жительница. Ее муж ушел на рыбалку на озеро Ильмень, а ближе к вечеру позвонил и рассказал, что повредил ногу и не может добраться до берега. После этого телефон мужчины выключился.

Ближе всех к месту происшествия были сотрудники ППС сержанты полиции Сергей Шахтарин, Евгений Мальков и Ибрагим Алиев: они патрулировали территорию рядом с Загородным парком.

В 200 м от берега полицейские заметили свет от фонаря и окликнули рыбака. Мужчина отозвался.

Сотрудники ППС вызвали "скорую", дошли до пострадавшего по тонкому льду, оказали ему первую доврачебную помощь, донесли на руках до берега и передали врачам. Медики диагностировали у пострадавшего перелом ноги. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.