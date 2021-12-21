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Россельхозбанк: внедрение принципов ESG станет точкой роста для компаний АПК и стимулом экспорта на рынки развитых стран

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Соответствие принципам ESG может стать конкурентным преимуществом для российских экспортеров сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова в рамках выступления на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Фото: предоставлено Россельхозбанком

В рамках сессии "ESG в агро: зеленый или карбоновый" участники, представители финансовых организаций, а также крупного бизнеса обсудили влияние мирового сельского хозяйства на экологию и экономическое развитие стран.

Согласно международным исследованиям, на отрасль приходится 20-30% выбросов углеродного газа. Их основные источники - животноводческое производство и землепользование. По данным Росстата, в России доля сельского хозяйства во всех парниковых выбросах составляет 7%. Тем не менее для российских аграрных холдингов актуальна "зеленая" повестка: в российский ESG-рэнкинг входят производители удобрений и животноводческой продукции.

Россельхозбанк реализует ряд инициатив, способствующих устойчивому развитию: РСХБ создал Фонд "Экология", направленный на поддержку устойчивого развития АПК, помогает клиентам привлекать финансирование на реализацию экологических проектов, обучает лучшим практикам ведения сельского хозяйства с учетом ESG для клиентов АПК в рамках проекта "Школа Фермера", развивает сельские территории, помогает создавать рабочие места, реализует программу агротуризма + Свое.Фермерство и Свое.Родное.

"Мы планируем развитие линейки продуктов "зеленого" и адаптационного финансирования для клиентов на основании Таксономии, которая была утверждена правительством в сентябре этого года. Это будет способствовать реализации проектов в сфере ESG", - отметила Кузнецова.

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