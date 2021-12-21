Россельхозбанк: внедрение принципов ESG станет точкой роста для компаний АПК и стимулом экспорта на рынки развитых стран

Соответствие принципам ESG может стать конкурентным преимуществом для российских экспортеров сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказала заместитель председателя правления Россельхозбанка Анна Кузнецова в рамках выступления на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".
В рамках сессии "ESG в агро: зеленый или карбоновый" участники, представители финансовых организаций, а также крупного бизнеса обсудили влияние мирового сельского хозяйства на экологию и экономическое развитие стран.
Согласно международным исследованиям, на отрасль приходится 20-30% выбросов углеродного газа. Их основные источники - животноводческое производство и землепользование. По данным Росстата, в России доля сельского хозяйства во всех парниковых выбросах составляет 7%. Тем не менее для российских аграрных холдингов актуальна "зеленая" повестка: в российский ESG-рэнкинг входят производители удобрений и животноводческой продукции.
Россельхозбанк реализует ряд инициатив, способствующих устойчивому развитию: РСХБ создал Фонд "Экология", направленный на поддержку устойчивого развития АПК, помогает клиентам привлекать финансирование на реализацию экологических проектов, обучает лучшим практикам ведения сельского хозяйства с учетом ESG для клиентов АПК в рамках проекта "Школа Фермера", развивает сельские территории, помогает создавать рабочие места, реализует программу агротуризма + Свое.Фермерство и Свое.Родное.
"Мы планируем развитие линейки продуктов "зеленого" и адаптационного финансирования для клиентов на основании Таксономии, которая была утверждена правительством в сентябре этого года. Это будет способствовать реализации проектов в сфере ESG", - отметила Кузнецова.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.