Дома культуры Самарской области готовятся к Новому году

Если у жителей больших городов существует проблема выбора занятия по душе из многочисленных досуговых предложений, то перед теми, кто родился и живет в небольших населенных пунктах, стоит совсем другая задача. Поэтому в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется на территории Самарской области, активно реставрируются и строятся Дома культуры именно в малых городах и даже поселках.

В 2021 году в регионе велись работы по капитальному ремонту девяти культурно-досуговых учреждений с привлечением средств федерального бюджета. Два дома культуры построены заново за счет бюджета Самарской области.

Так, в поселке Угловое Красноярского района в местном Доме культуры отреставрировали фасад здания, крышу, заменили инженерные коммуникации, прилегающую территорию привели в порядок и облагородили. Теперь не только жители Углового, но и соседних населенных пунктов (Кондурчинский, Линевый, Кочкари) получили отличную возможность для культурного досуга. В двенадцати творческих коллективах занимается свыше 160 человек: поют, танцуют, обучаются игре на музыкальных инструментах. Любопытный факт: за три последних года прирост населения на этой территории составил тысячу человек. Получается, что развитие культурной инфраструктуры напрямую связано с решением демографических проблем.

Активная подготовка ведется и к Новому году. "Елка нашего поселка", "Колобок" — эти новогодние представления Дом культуры приготовил для своих посетителей.

Отреставрированный Дом культуры в Нефтегорске также "во всеоружии" встречает новогодние праздники: приглашает детей на новогодний спектакль "Храброе сердце", а взрослых — на рождественский концерт. Современный культурный центр стал местом притяжения для горожан, особенно для средней возрастной категории. Сюда приходят, чтобы пообщаться, послушать концерт, принять участие в караоке-квизе. Перед зданием Дома культуры накануне Нового года установлена главная елка города — здесь пройдет праздничное представление "Доброе сердце".