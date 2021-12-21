Дома культуры Самарской области готовятся к Новому году

Если у жителей больших городов существует проблема выбора занятия по душе из многочисленных досуговых предложений, то перед теми, кто родился и живет в небольших населенных пунктах, стоит совсем другая задача. Поэтому в рамках нацпроекта "Культура", который реализуется на территории Самарской области, активно реставрируются и строятся Дома культуры именно в малых городах и даже поселках.
В 2021 году в регионе велись работы по капитальному ремонту девяти культурно-досуговых учреждений с привлечением средств федерального бюджета. Два дома культуры построены заново за счет бюджета Самарской области.
Так, в поселке Угловое Красноярского района в местном Доме культуры отреставрировали фасад здания, крышу, заменили инженерные коммуникации, прилегающую территорию привели в порядок и облагородили. Теперь не только жители Углового, но и соседних населенных пунктов (Кондурчинский, Линевый, Кочкари) получили отличную возможность для культурного досуга. В двенадцати творческих коллективах занимается свыше 160 человек: поют, танцуют, обучаются игре на музыкальных инструментах. Любопытный факт: за три последних года прирост населения на этой территории составил тысячу человек. Получается, что развитие культурной инфраструктуры напрямую связано с решением демографических проблем.
Активная подготовка ведется и к Новому году. "Елка нашего поселка", "Колобок" — эти новогодние представления Дом культуры приготовил для своих посетителей.
Отреставрированный Дом культуры в Нефтегорске также "во всеоружии" встречает новогодние праздники: приглашает детей на новогодний спектакль "Храброе сердце", а взрослых — на рождественский концерт. Современный культурный центр стал местом притяжения для горожан, особенно для средней возрастной категории. Сюда приходят, чтобы пообщаться, послушать концерт, принять участие в караоке-квизе. Перед зданием Дома культуры накануне Нового года установлена главная елка города — здесь пройдет праздничное представление "Доброе сердце".
Последние комментарии
Установка памятника Тамерлану, как победителю на Самарской земле противоречит историческому значению битвы и не патриотична. Войска Тохтамыша были собраны из представителей местного населения. И хоть конкретная битва была проиграна, она остановила проход захватчиков дальше на Русь. Кроме того пропаганда воинских успехов Узбекистана на российской земле неуместно.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Картинг. Хочу помочь детям! Если вы понимаете, что вашей потребностью является благотворительная помощь, то обратите внимание на эту статью. К вам обратились за помощью те, кто без вашего участия может лишиться увлекательного дела. Многие дети, мальчишки и девчонки, мечтают стать пилотами на трассе. Они ходят на занятия, где под руководством опытного тренера изучают приемы скоростного вождения. Только постоянные упражнения позволяют правильно обгонять, выстраивать траекторию и выбирать скорость. В основе победы на трассе лежит хорошая квалификация. И, конечно, профессиональный карт. Дети, которые занимаются в кружках, полностью зависят от взрослых, потому что отсутствие денег и сломанные запчасти не позволяют участвовать в соревнованиях. Сколько удовольствия и новых ощущений испытывают ребята, когда они попадают за руль и начинают управлять машиной. Может быть, именно в таком кружке растут не только чемпионы России, но даже будущие чемпионы мира в этом виде спорта?! Вы можете помочь детской секции картинга, которая находится в городе Сызрань. У нас в настоящее время просто бедственное положение. Все держится на энтузиазме руководителя: Краснова Сергея. Прочитайте моё письмо и посмотрите фотографии. Обратите внимание на то, с каким увлечением работают мои воспитанники. Они любят этот развивающий вид спорта и очень хотят продолжать обучение. Обращаюсь к вам с просьбой помочь выжить секции картинга в городе Сызрани. Раньше в городе было ДВЕ станции юных техников, и в каждой была секция картинга. Картинг был ещё и во Дворце пионеров. Сейчас в городе нет ни одной стации, и кружок во Дворце пионеров тоже уничтожили. Закрыли - не поворачивается сказать, просто уничтожили! Мы боролись, писали письма, везде ответ у них один. Лет пять тому назад я ездил к губернатору Самарской области на прием. Он не принял, а приняла меня заместитель. Вот после этого нам дали помещение, где мы и базировались. У нас очень много детей хотят заниматься картингом, но очень плохая материальная часть не позволяет набирать детей. Да и большая часть картингов требует ремонта. Вот в таком положении находится наш кружок. Мы обращались и к мэру города Сызрань за помощью. Второй год ждем помощи. Решили обратиться через интернет к вам за помощью. Связаться со мной,АДРЕС ДЛЯ ПОСЫЛОК ,446012 Самарская обл.г.Сызрань,ул.Новосибирская 47,ПОСЫЛКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ КОМПАНИЯМИ КОТОРЫЕ ЕСТЬ В ГОРОДЕ, помощь можно оказать,перевести по номеру телефона 89276105497,связаться можно через соцсети СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ КРАСНОВ.или пишите на почту xxUbahbi4xx@yandex.ru И Всегда, находясь на волне успеха, надо творить дела милосердия, подавать милостыню. А если Господь помогает в тяжелых обстоятельствах, то не забывать после о благодарности. Тогда и Он не забудет о ваших нуждах.
Какой же он красавец!
Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.