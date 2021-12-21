Проект Startup Tour, проходивший в Самаре, стал лауреатом национальной премии

Проект Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Open Innovations Startup Tour получил национальную премию в области креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Лучший креативный проект индустриального сектора". В 2021 году мероприятия Startup Tour прошли в восьми городах России, включая Самару.

"Когда я предложил запустить Open Innovations Startup Tour, реакция была крайне сдержанной. Почему мы едем в регионы? Почему холодной зимой? Зачем? Но мы уверенно отстояли свою идею и с помощью Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга организовали первый Startup Tour, а остальное — уже история", — заявил Пекка Вильякайнен, советник председателя совета директоров Фонда "Сколково".

"Open Innovations Startup Tour существует уже около десяти лет, и задачи проекта со временем менялись. Сначала он был направлен прежде всего на популяризацию технологического предпринимательства, затем мы стали больше внимания уделять акселерационным и образовательным программам. Но неизменным оставалось одно очень важное качество всех, кто участвовал в проекте, — творческое начало. Ни одна инновация не рождается без креатива и творчества. Эта премия — большое признание для всей нашей команды", — отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО "Сколково Форум".

В 2021 году Startup Tour проходил онлайн, охватив за полтора месяца восемь городов — Самару, Тверь, Уфу, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск и Мурманск. Региональный этап в Самаре состоялся 25 марта. Первое место в конкурсе инновационных стартапов занял проект "Эко-Грузовик" тольяттинского ООО "ВЕНС". Резидент "Жигулевской долины" разработал устройство для получения очищенного топлива. В финал также вышли лечебно-тренажерный комплекс Александра Изосимова для диагностики и лечения патологии кишечника у детей и мобильная система управления стадом для фермерских хозяйств, разработанная барнаульцем Михаилом Клушиным.

Премия Russian Creative Awards призвана выявить самые успешные практики, разработанные в креативном секторе нашей страны, обеспечить им поддержку и национальное признание. Вручение премии и форум "Российская креативная неделя" включены в официальную программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.