Проект Startup Tour, проходивший в Самаре, стал лауреатом национальной премии

Проект Фонда "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) Open Innovations Startup Tour получил национальную премию в области креативных индустрий Russian Creative Awards в номинации "Лучший креативный проект индустриального сектора". В 2021 году мероприятия Startup Tour прошли в восьми городах России, включая Самару.
"Когда я предложил запустить Open Innovations Startup Tour, реакция была крайне сдержанной. Почему мы едем в регионы? Почему холодной зимой? Зачем? Но мы уверенно отстояли свою идею и с помощью Аркадия Дворковича и Виктора Вексельберга организовали первый Startup Tour, а остальное — уже история", — заявил Пекка Вильякайнен, советник председателя совета директоров Фонда "Сколково".
"Open Innovations Startup Tour существует уже около десяти лет, и задачи проекта со временем менялись. Сначала он был направлен прежде всего на популяризацию технологического предпринимательства, затем мы стали больше внимания уделять акселерационным и образовательным программам. Но неизменным оставалось одно очень важное качество всех, кто участвовал в проекте, — творческое начало. Ни одна инновация не рождается без креатива и творчества. Эта премия — большое признание для всей нашей команды", — отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО "Сколково Форум".
В 2021 году Startup Tour проходил онлайн, охватив за полтора месяца восемь городов — Самару, Тверь, Уфу, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск и Мурманск. Региональный этап в Самаре состоялся 25 марта. Первое место в конкурсе инновационных стартапов занял проект "Эко-Грузовик" тольяттинского ООО "ВЕНС". Резидент "Жигулевской долины" разработал устройство для получения очищенного топлива. В финал также вышли лечебно-тренажерный комплекс Александра Изосимова для диагностики и лечения патологии кишечника у детей и мобильная система управления стадом для фермерских хозяйств, разработанная барнаульцем Михаилом Клушиным.
Премия Russian Creative Awards призвана выявить самые успешные практики, разработанные в креативном секторе нашей страны, обеспечить им поддержку и национальное признание. Вручение премии и форум "Российская креативная неделя" включены в официальную программу Международного года креативной экономики в целях устойчивого развития, объявленного ООН.
Фонд "Сколково" — некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда — поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов "Сколково" уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра "Сколково" расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R& D-центра — компаний "Сибур", ТМК и "Татнефть". На территории "Сколково" в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: sk.ru.
В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создается централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.