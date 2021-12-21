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Происшествия

Два экстренно севших в Курумоче авиарейса на Оренбург вылетели в аэропорт назначения

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 декабря, в 12:30 из Курумоча отправился самолет рейса "Пулково-Оренбург", экстренно приземлившийся в самарском аэропорту в 4:02 из-за плохой погоды — сильного снега в пункте назначения.

В 13:01 по своему маршруту из Самары отправился самолет рейса "Шереметьево-Оренбург", вынужденно севший в Курумоче в 3:49 по той же причине, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Напомним, что рейс SU 1244 "Шереметьево - Оренбург" перевозил 137 пассажиров, а рейс FV 6453 "Пулково - Оренбург" 113 пассажиров.

В Курумоче пассажиров разместили в здании аэровокзала. Возобновить рейсы планировалось после того, как в аэропорту назначения расчистят взлетно-посадочные полосы.

Для контроля в аэропорт Самары выезжал Куйбышевский транспортный прокурор.

Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в надзорном ведомстве, жалоб от пассажиров не поступало. Все они вылетели в Оренбург.

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