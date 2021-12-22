Россельхозбанк пополнил экосистему Своё Фермерство комплексным цифровым ресурсом для животноводов

Комплексный цифровой ресурс для животноводов появился на платформе Россельхозбанка Своё Фермерство. Широкий функционал — от возможности покупки специального оборудования и выбора животных до видеокурсов и консультаций экспертов — делает его уникальной площадкой, позволяющей фермеру решить все стоящие перед ним задачи в одном месте.

Ресурс "Сельскохозяйственные животные" объединил в себе наиболее востребованные предложения для животноводства.

Здесь представлены тысячи животных, от пчел до верблюдов, сотни предложений по КРС, включая племенной скот от известных племзаводов. В разделе кормов можно подобрать подходящее предложение из нескольких тысяч вариантов как от небольших поставщиков, так и от крупнейших производителей с обширным выбором комбикормов и кормовых добавок. В разделе регулярно проводятся распродажи, скидки достигают 35%.

Кроме того, на ресурсе доступен раздел техники, где размещено более 60 типов специализированной техники для животноводов, а также несколько тысяч неспециализированной, но востребованной в каждом животноводческом хозяйстве техники. Отдельного внимания заслуживает большой ассортимент качественной б/у техники, которая отличается более доступной ценой.

В разделе "Ветеринария" представлено свыше 20 категорий товаров для лечения и ухода за сельхозживотными — широкий выбор антибактериальных, противопаразитарных, противовоспалительных и противомаститных препаратов, а также вакцины, витамины, мази, крема.

На площадке представители животноводческой отрасли также могут найти информацию об агросервисах для повышения эффективности бизнеса и затем их подключить. Среди предложений телеветеринария, учет и отслеживание рогатого скота, мониторинг рождения телят, ветеринарный бот и другие решения, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы и вывести хозяйство на качественно новый уровень. Обменяться опытом с коллегами или пройти вебинар по актуальной теме животноводы могут посредством платформ "Агромнение" и "Агровики", которые также можно найти на ресурсе.

"Новый цифровой ресурс по животноводству объединил в себе всё необходимое для специалистов отрасли. Он сформирован по принципу "одного окна" и закрывает максимум потребностей пользователей. Здесь любой аграрий может купить или продать товары для животноводства, выбрать агросервисы для оптимизации бизнеса, посмотреть эфиры на актуальные темы, почитать советы экспертов, иными словами решить максимум вопросов в области животноводства. Мы уверены, что ресурс о животноводстве на платформе Своё Фермерство станет местом притяжения животноводов со всей страны и главным цифровым помощником в развитии животноводческой отрасли", — отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.