Global Vision пока не будет инвестировать в ферму в Борском районе

Холдинг Global Vision Геннадия Суркова пока не будет инвестировать в создание животноводческо-растениеводческого комплекса в Борском районе. В холдинге в ответ на запрос портала "Волга Ньюс" сообщили, что такое решение было принято по результатам переговоров с Корпорацией развития Самарской области, которая сейчас выступает оператором проекта.

"Приоритетным на данный момент был признан инвестиционный проект в Шенталинском районе", - сообщили в Global Vision. Имеется в виду создание животноводческого комплекса на 700 молочных коров в сельском поселении Канаш. Ранее появлялась информация, что АО "Племенной завод "Кряж", активы которого приобрел холдинг, инвестирует в создание комплекса 870 млн руб. в 2021-2023 годах.

Сейчас по этому проекту идет подготовка исходно-разрешительной документации - инженерные изыскания, технические условия, проектирование, внесение изменений в документы градостроительного планирования сельского поселения Канаш.

Напомним, о переговорах с Корпорацией развития по комплексу в Борском районе стало известно в июне этого года.

Ранее президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков заявлял о намерении построить несколько новых животноводческих молочных комплексов в Самарской области.