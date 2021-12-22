Global Vision пока не будет инвестировать в ферму в Борском районе

Холдинг Global Vision Геннадия Суркова пока не будет инвестировать в создание животноводческо-растениеводческого комплекса в Борском районе. В холдинге в ответ на запрос портала "Волга Ньюс" сообщили, что такое решение было принято по результатам переговоров с Корпорацией развития Самарской области, которая сейчас выступает оператором проекта.
"Приоритетным на данный момент был признан инвестиционный проект в Шенталинском районе", - сообщили в Global Vision. Имеется в виду создание животноводческого комплекса на 700 молочных коров в сельском поселении Канаш. Ранее появлялась информация, что АО "Племенной завод "Кряж", активы которого приобрел холдинг, инвестирует в создание комплекса 870 млн руб. в 2021-2023 годах.
Сейчас по этому проекту идет подготовка исходно-разрешительной документации - инженерные изыскания, технические условия, проектирование, внесение изменений в документы градостроительного планирования сельского поселения Канаш.
Напомним, о переговорах с Корпорацией развития по комплексу в Борском районе стало известно в июне этого года.
Ранее президент холдинга Global Vision Геннадий Сурков заявлял о намерении построить несколько новых животноводческих молочных комплексов в Самарской области.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.