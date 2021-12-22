"ЭнергосбыТ Плюс" обращает внимание жителей региона на повышение температуры сетевой воды

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс", действующий на основании агентского договора от имени и в интересах публичного акционерного общества "Т Плюс" (ПАО "Т Плюс"), обращает внимание обслуживающих организаций и жителей региона, что в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха планируется повышение температуры прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 115 градусов Цельсия.

Энергетики убедительно просят жителей максимально осторожно обращаться с горячей водой и не разрешать пользоваться системой горячего водоснабжения детям без присмотра взрослых. Чтобы в краны жильцов многоквартирных домов не поступила горячая вода излишней температуры, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и иным обслуживающим организациям рекомендуется проверить корректность работы автоматики тепловых пунктов и узлов смешения. В случае неисправности это оборудование необходимо оперативно привести в нормативное состояние.

По информации синоптиков, на этой неделе минимальная температура наружного воздуха ожидает жителей Самарской области с 23 на 24 декабря. Она достигнет — 22 градусов Цельсия. К выходным в регионе снова потеплеет до — 6 градусов Цельсия в дневное время и — 12 градусов в ночное.