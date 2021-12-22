Росреестр: работа по повышению качество и доступность услуг продолжается и сегодня

В Управлении Росреестра по Самарской области сообщили, что каждый житель региона хотя бы один раз в жизни обращается в Управление за оформлением прав.

"За время существования объединенного ведомства на территории Самарской области зарегистрировано около 6,5 миллионов прав собственности. Проведена масштабная и очень сложная работа, чтобы повысить качество и доступность услуг Росреестра для всех заявителей, и эта работа продолжается и сегодня", — говорит замруководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.

Например, если раньше документы подавали на регистрацию права и кадастровый учет в бумажном виде и только в офисах органа регистрации прав, то сегодня получить услугу Росреестра можно в офисах многофункциональных центров, в филиале кадастровой палаты, а также через электронные сервисы. Полномочия подать документы в электронном виде есть не только у граждан, но и у органов власти, органов местного самоуправления, нотариусов, кредитных организаций, застройщиков и кадастровых инженеров. Электронная подача документов, а также переход Росреестра на единую программу открыли и другие возможности: чтобы оформить недвижимость, расположенную в другом регионе, теперь не надо туда ехать, достаточно обратиться в МФЦ, филиал кадастровой палаты или подать электронное заявление. Число таких экстерриториальных заявлений за 11 месяцев 2021 г. в Самарской области увеличилось на 58% процентов по сравнению с 2020 годом. Всего в регионе с января по ноябрь 2021 г. по экстерриториальному принципу отработано 29 803 заявления. Из них 67% — это заявления, поданные жителями Самарской области на оформление прав в других регионах страны: в основном, в соседних регионах — Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях. Также много поступило заявлений на оформление недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе.

Сократились сроки регистрации прав и кадастрового учета. "Документы, поданные в электронном виде, отрабатываются Управлением Росреестра за один — три дня. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости, которая запрашивается на сайте Госуслуг, предоставляют за несколько часов. В планах Росреестра привести всю регистрацию прав к такому сроку", — сообщает Татьяна Титова.

Сейчас вместе с правительством Самарской области, налоговой службой и органами местного самоуправления проводится работа по наполнению ЕГРН необходимыми сведениями и выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. При активном участии Управления Росреестра в регионе реализуются федеральные законы о дачной и гаражной амнистиях, федеральный проект по вовлечению земельных участков в жилищное строительство. Вовлечь в оборот неиспользуемые объекты недвижимости и защитить имущественные интересы граждан позволит и новый сервис Росреестра "Умный кадастр", который будет внедрен во всех регионах в рамках создания Национальной системы пространственных данных.

"Когда мы проводим обучающие мероприятия для участников рынка недвижимости — застройщиков, кредитных организаций, кадастровых инженеров, органов власти, органов местного самоуправления, многофункциональных центров — они всегда отмечают, как быстро меняется законодательство в сфере регистрации недвижимости, и как оперативно появляются новые сервисы и новые услуги Росреестра. Для нас важно, чтобы в Самарской области заявители знали о новых правилах и могли реализовать свои новые права", — подчеркивает Татьяна Титова.