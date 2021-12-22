Самарская область вошла в топ по количеству участников Всероссийского экологического диктанта

В среду, 22 декабря, прошло совещание федерального оргкомитета Всероссийского экологического диктанта с представителями региональных оргкомитетов, где были подведены итоги проведения. Их озвучила председатель правления АНО "Равноправие", сопредседатель федерального оргкомитета экодиктанта Наталья Соколова.

Напомним, с 14 по 22 ноября на портале экодиктант.рус и организованных оффлайн-площадках в России и за рубежом все желающие могли проверить свою экологическую грамотность. Проведение экодиктанта традиционно приурочено к Всемирному дню рециклинга.

В 2021 году общее количество участников экодиктанта составило 3,4 млн человек из России и зарубежных стран.

По общему количеству участников Самарская область вошла в топ-10 регионов РФ и заняла третье место, уступив только Санкт-Петербургу и Республике Башкортостан. Всего в Самарской области в диктанте приняло участие 137 102 человека, из них призерами стали 50 774 человека. По количеству призеров наша область тоже отличилась и заняла шестое место в рейтинге регионов.

Представители оргкомитетов самых активных регионов будут приглашены в Москву и награждены федеральными организаторами экодиктанта в будущем году.

В этом году экодиктанту был присвоен статус международного проекта. Организаторами Экодиктанта выступили АНО "Равноправие", ФГБОУ ДО "Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей" Минпросвещения России, Общероссийское движение "Ангел-ДетствоХранитель".

В Самарской области экодиктант организует министерство образования и науки Самарской области, оператором выступает ГБОУ ДО СО "Самарский областной детский эколого-биологический центр".