Министерству строительства продлили полномочия по регулированию рынка наружной рекламы

Областной парламент выступил за продление полномочий министерства строительства Самарской области по регулированию рынка наружной рекламы и контролю за законностью размещения рекламных конструкций. Проект закона был принят в двух чтениях в четверг, 23 декабря.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, до передачи полномочий министерству, в регионе практически отсутствовал системный подход к регулированию рынка наружной рекламы, более того, в ряде муниципалитетов систематически нарушалось федеральное законодательство о рекламе.

По мнению авторов законопроекта, под патронажем минстроя в этой сфере удалось навести порядок, поэтому рекламные полномочия ведомства решено было продлить еще на 5 лет.

Несмотря на достигнутые результаты, депутаты все же попеняли чиновникам за чрезмерное обилие "наружки" в городах, попросив уменьшить ее количество.

Заместитель председателя комитета по бюджету Самарской губернской думы Александр Степанов привел в пример Москву, где в последние годы было значительно сокращено количество наружной рекламы.