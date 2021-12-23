Министерству строительства продлили полномочия по регулированию рынка наружной рекламы

Областной парламент выступил за продление полномочий министерства строительства Самарской области по регулированию рынка наружной рекламы и контролю за законностью размещения рекламных конструкций. Проект закона был принят в двух чтениях в четверг, 23 декабря.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, до передачи полномочий министерству, в регионе практически отсутствовал системный подход к регулированию рынка наружной рекламы, более того, в ряде муниципалитетов систематически нарушалось федеральное законодательство о рекламе.
По мнению авторов законопроекта, под патронажем минстроя в этой сфере удалось навести порядок, поэтому рекламные полномочия ведомства решено было продлить еще на 5 лет.
Несмотря на достигнутые результаты, депутаты все же попеняли чиновникам за чрезмерное обилие "наружки" в городах, попросив уменьшить ее количество.
Заместитель председателя комитета по бюджету Самарской губернской думы Александр Степанов привел в пример Москву, где в последние годы было значительно сокращено количество наружной рекламы.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.