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Чему стоит научиться до конца 2021 года у СберБанка?

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Остается все меньше времени до наступления Нового года. Города украшаются новогодней иллюминацией, а мы ломаем головы над подарками близким людям. И уже совсем скоро будут бить куранты, даря надежды на исполнение самых заветных желаний уже в 2022 году. Но ведь и уходящий год подарил много важного и полезного. Мы учимся ценить свое время, меньше тратить его на рутинные задачи. А помогает в этом СберБанк. Предлагаем вспомнить лайфхаки от Сбера, которые облегчат жизнь и сэкономят время.

Фото: pexels.com

1. Переходи на "цифру"

Сейчас большинство банковских продуктов и услуг можно получить или оформить онлайн. И это первое, что можно взять на вооружение. Конечно, всегда можно прийти в офис банка, чтобы получить личную консультацию или оформить сложный банковский продукт, например ипотеку. Но самые обычные операции, такие как денежные переводы или оплата штрафов, можно сделать онлайн. Для этого у СберБанка есть интернет-банк и мобильное приложение "СберБанк Онлайн". Там можно совершать платежи, не выходя из дома или офиса. Пользоваться им можно на смартфоне с помощью мобильного приложения или на компьютере через интернет-версию.

2. Доверяй QR

Сегодня про QR-код говорят много, но в СберБанке его стали использовать еще до того, как это стало мейнстримом. В мобильном приложении "СберБанк Онлайн" можно оплатить большинство услуг, и чтобы этот процесс сделать более быстрым, проводите оплату по QR-коду. Для этого нужно зайти в приложение "СберБанк Онлайн" на смартфоне, в разделе "Платежи" нажать "Оплатить по QR или штрихкоду". После этого включится камера, ее надо навести на QR-код, расположенный на квитанции. Все данные из квитанции автоматически подгрузятся, и останется только нажать кнопку "Оплатить".

Оплачивать таким образом можно и услуги ЖКХ, и штрафы в ГИБДД, и учебу в вузе или, например, в музыкальной школе. А молодые родители могут в "СберБанк Онлайн" оплачивать услуги детского сада. Это просто, удобно и безопасно.

3. Автоматизируй привычные процессы

Каждый месяц мы оплачиваем сотовую связь, интернет, услуги ЖКХ и другие платежи. И СберБанк может все эти процессы автоматизировать. Для этого нужно подключить функцию "Автоплатеж" в мобильном приложении "СберБанк Онлайн". И каждый месяц в выбранный вами день с вашего счета будут списываться средства для оплаты конкретных услуг. А за сутки до списания платежа будет поступать напоминание об этом. И при необходимости платеж можно будет отменить.

Забирайте лайфхаки от Сбера в Новый год! А начать ими пользоваться можно уже сейчас, чтобы встретить 2022 без лишних хлопот.

Интернет-банк и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" доступны клиентам — держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". Для использования мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" необходим доступ в сеть Интернет. За операции через интернет-банк и мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" может взиматься комиссия. Сканирование штрихкода доступно не для всех типов счетов и зависит от технических возможностей поставщика услуг. В отношении информационной продукции без ограничения по возрасту. Размер комиссий, имеющиеся ограничения и иную информацию об интернет-банке и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" уточняйте на www.sberbank.ru.

Услуга "Автоплатеж" доступна держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт), подключенных к СМС-сервису "Мобильный банк". "Автоплатеж" будет исполнен при наличии средств на банковской карте, к которой подключена услуга. При оплате счетов посредством услуги "Автоплатеж" может взиматься комиссия. Перечень компаний, в пользу которых могут совершаться платежи в рамках услуги "Автоплатеж", порядок подключения услуги, размер комиссии, а также иную дополнительную информацию уточняйте на сайте www.sberbank.ru, по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях Сбербанка.

Смартфон (от англ. языка Smartphone — умный телефон) — мобильный телефон (современный — как правило с сенсорным экраном), дополненный функциональностью карманного персонального компьютера. QR код "от англ. Quick Response Code —  код быстрого реагирования — это двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне. Лайфхак (от англ. языка "lifehack", дословный перевод "взлом жизни", употребляется в молодежном сленге) — это стратегии и методики, взятые на вооружение для того, чтобы более эффективно управлять своим временем и повседневными задачами. Онлайн (от англ. языка online — "на линии") — функционирующий только при подключении к Интернету. Мейнстрим (от англ. языка mainstream — "основное течение") — преобладающее направление в какой-либо области (научной, культурной и др.) для определённого отрезка времени.

Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

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