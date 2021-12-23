Самарцы могут поучаствовать в онлайн-опросах о транспорте, образовании и соцподдержке

Самарцев приглашают принять участие в онлайн-опросах на ресурсе "Платформа обратной связи".
Этот сервис позволяет организовать работу с обращениями и проводить онлайн-опросы по социально значимым темам.
Участвовать в опросах могут все жители города, имеющие регистрацию на Едином портале государственных услуг. Результаты опросов в дальнейшем власти используют для улучшения качества работы и поиска эффективных решений в различных сферах.
Сейчас на "Платформе обратной связи" доступны девять опросов по темам:
• Транспорт,
• Образование,
• Семья, опека, попечительство, соцподдержка.
Для участия в опросе достаточно зайти на официальный сайт администрации Самары и на главной странице найти веб-виджет "Мой выбор, мое будущее" (расположен рядом с блоком "Новости"). Далее необходимо нажать кнопку "Участвовать" и выбрать раздел "Опросы". После этого откроется окно авторизации на портале "Госуслуги". Следующий шаг - ввод логина и пароля. После авторизации в разделе "Местные" можно ознакомиться со списком опросов и принять в них участие.
Результаты голосования анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных.
Опросы продлятся до 31 декабря 2021 года. В дальнейшем практика проведения опросов будет расширяться.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!