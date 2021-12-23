Самарцы могут поучаствовать в онлайн-опросах о транспорте, образовании и соцподдержке

Самарцев приглашают принять участие в онлайн-опросах на ресурсе "Платформа обратной связи".

Этот сервис позволяет организовать работу с обращениями и проводить онлайн-опросы по социально значимым темам.

Участвовать в опросах могут все жители города, имеющие регистрацию на Едином портале государственных услуг. Результаты опросов в дальнейшем власти используют для улучшения качества работы и поиска эффективных решений в различных сферах.

Сейчас на "Платформе обратной связи" доступны девять опросов по темам:

• Транспорт,

• Образование,

• Семья, опека, попечительство, соцподдержка.

Для участия в опросе достаточно зайти на официальный сайт администрации Самары и на главной странице найти веб-виджет "Мой выбор, мое будущее" (расположен рядом с блоком "Новости"). Далее необходимо нажать кнопку "Участвовать" и выбрать раздел "Опросы". После этого откроется окно авторизации на портале "Госуслуги". Следующий шаг - ввод логина и пароля. После авторизации в разделе "Местные" можно ознакомиться со списком опросов и принять в них участие.

Результаты голосования анонимны и видны организаторам в виде обезличенных статистических данных.

Опросы продлятся до 31 декабря 2021 года. В дальнейшем практика проведения опросов будет расширяться.