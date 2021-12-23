В Самарской кирхе пройдут празднования Рождества Христова

24 и 25 декабря в Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарской кирхе) пройдут праздничные богослужения и рождественские концерты.

24 декабря в 18:00 состоится праздничное богослужение по случаю Сочельника Рождества Христова с участием хора, в сопровождении органа. Будет представлена традиционная Рождественская сценка в исполнении детей и подростков, прозвучат библейские тексты о рождении Спасителя в сопровождении органной и хоровой музыки. В конце богослужения каждый присутствующий сможет зажечь свою свечу как символ того, что Свет приходит в этот мир и спеть со всеми традиционную рождественскую песню "Тихая ночь" ("Stille Nacht").

25 декабря в 15:00 пройдет праздничное рождественское богослужение с участием хора и в сопровождении органа. А в 17:00 состоится рождественский концерт органной, вокальной, камерной и хоровой музыки. В вечере примут участие ансамбль "Эдельвейс", хор Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (рук. Елена Тумановская), доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта) и Анна Карпова (орган).

Вход свободный.