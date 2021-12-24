В Самаре на линию может вернуться троллейбус №6

ТТУ Самары подготовило коммуникации для возврата на линию троллейбуса №6. Об этом предприятие сообщило в соцсети.

"Со стороны ТТУ Самары все работы по контактной и кабельной сети по ул. Шоссейной, Кряжскому шоссе и Пугачевскому тракту выполнены в полном объеме. Дело за "СамараТрансСтрой", — написал перевозчик.

Напомним, из-за строительства второй очереди Фрунзенского моста схема движения троллейбуса №6, была скорректирована. В настоящее время он следует по укороченному маршруту — от губернского рынка до разворотного кольца у бывшего хлебозавода №5. До ЖК "Волгарь" горожане добираются автобусами №6а. Их трасса следования дублирует троллейбусный маршрут.