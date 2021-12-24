Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью врача Олега Яковлева

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Олега Яковлева.
"От правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Олега Григорьевича Яковлева – почетного начальника Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн, заслуженного врача Российской Федерации, академика РАМТН, доктора медицинских наук, профессора.
Это невосполнимая утрата для всего медицинского сообщества и губернии в целом. Олега Григорьевича знают в нашем регионе и далеко за его пределами как профессионала высочайшего уровня, посвятившего свою профессиональную деятельность сохранению, восстановлению и укреплению здоровья граждан, в особенности людей «серебряного возраста» и ветеранов войн.
Возглавляя почти три десятка лет Самарский областной клинический госпиталь ветеранов войн, Олег Григорьевич внес огромный личный вклад в развитие, улучшение качества оказания помощи пациентам этого учреждения. Именно при нем был построен современный комплекс зданий госпиталя. В первом среди подобных заведений страны внедрив в работу новые организационные и экономические методы, он обеспечил учреждение современным медицинским и технологическим оборудованием, внедрил в практику работу центра медицинской и медико-психологической реабилитации, выездной консультативной поликлиники и вывел госпиталь на уровень лучших.
Деловые и личностные качества, управленческий талант, созидательная энергия и умение достигать поставленных целей снискали Олегу Григорьевичу непререкаемый авторитет. Именно он стал первым президентом Российской ассоциации госпиталей для ветеранов войн. О его заслугах перед губернией и страной свидетельствуют многочисленные награды и звания, а также уважение, любовь, признательность огромного количества наших земляков, которым Олег Григорьевич помог благодаря своему чуткому сердцу, знаниям, умениям и опыту.
Нам всем будет крайне не хватать этого выдающегося человека, врача, деятеля, патриота. Глубоко скорбим вместе с коллегами, родными, близкими и всеми, кто знал Олега Григорьевича. Светлая ему память!", - говорится в письме.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!