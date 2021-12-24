РСХБ: к 2030 году в 10 регионах сельское население может вырасти на 870 тысяч человек

В течение 2014–2020 гг. в 14 регионах России численность сельских жителей выросла на 0,4 млн человек, что сопоставимо с появлением на карте страны города размером с Брянск, Белгород или Владимир или созданием 250-300 крепких сёл. Причинами стали естественный прирост населения в сельской местности, субурбанизация агломераций и привлекательность самих регионов как мест для жизни. Эксперты банка определили 10 регионов, в которых рост сельского населения продолжится, и подсчитали, что к 2030 году этот рост может составить до 870 тысяч человек.

"В период пандемии многие устремили свой взгляд на сельскую местность, максимальный всплеск интереса был в течение апреля-июня 2020 года, тогда как в ряде регионов действует длительный скрытый тренд деурбанизации. Этот процесс идет на протяжении десятков лет, он более устойчив и несет в себе более глубокий эффект для сельской местности, нежели существующие ограничения пандемии. Объем прироста сельских жителей в регионах деурбанизации высок и сопоставим с численностью среднестатистического регионального центра", — рассказывает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

В каких регионах и почему выросло сельское население

В группу 14 регионов, где сельское население суммарно выросло почти на 400 тысяч человек за 7 лет, вошли Московская область, Дагестан, Москва, Чеченская Республика, Краснодарский край, Иркутская область, Калининградская область, Самарская область, Калужская область, Республики Крым, Адыгея, Кабардино-Балкария, Тыва и Алтай.

По мнению экспертов Россельхозбанка, по причинам роста численности населения эти регионы можно разделить на три группы:

Демографический фактор. Традиционно сельские слабоурбанизированные республики прибавляют в численности из-за высокой рождаемости и, как результат, естественного прироста на селе (Дагестан, Адыгея, Кабардино-Балкария, Чечня, Республики Алтай и Тыва).

Фактор субурбанизации агломераций. Москва из-за роста пригородов (субурбанизации) и административно-территориальных реформ в ходе присоединения в 2012 году территории Новой Москвы включила в состав города более 100 тыс. человек сельского населения. В 2020 году на территориях, административно присоединённых к Москве, проживало уже около 200 тыс. чел. постоянного сельского населения. Процесс субурбанизации крупных агломераций и переноса городских форм жизни в сельскую местность продолжается. К регионам с положительным балансом субурбанизации также относятся Самарская, Иркутская и Калужская области. Высок потенциал субурбанизации и в Ленинградской области.

Фактор миграционной привлекательности региона. Краснодарский край и Республика Крым популярны для миграционного притока из-за благоприятных агроклиматических условий, кроме того, регионы являются ключевыми на туристической карте России. Калининградская область вошла в перечень миграционно-привлекательных регионов благодаря своему географическому положению, регион также перспективен с позиций близости к странам Евросоюза с преференциями в визовом режиме, благоприятному приморскому климату.

Новые драйверы роста численности сельского населения

По мнению экспертов Россельхозбанка, в динамике численности городского и сельского населения сохраняет роль фактор, который можно назвать генетической памятью.

"Большинство горожан — это выходцы из сельской местности в первом и втором поколении. Миграционная историческая память позволила ряду регионов увеличить численность сельского населения в период социально-экономического кризиса 1990-х гг. Наблюдалась возвратная миграция из города в село, в кризис возросла значимость личных подсобных хозяйств. Большинство русскоязычных мигрантов из постсоветских республик селились в сельской местности Европейского Юга, Центрального Черноземья, Поволжья и Юга Сибири. Так сельская местность в те годы получила более 1 млн человек. В период социально-экономического кризиса 2008–2009 гг. история повторилась, но с гораздо меньшим потоком людей на село. Возможно, что COVID-19 также скажется на сохранении значимости проживания в сельской местности, тем более в новых условиях произошла смена картины драйверов роста численности сельского населения", — считает Дмитрий Тарасов.

К этим новым драйверам относятся:

Повышение доступности жилья. Прежде всего, льготная сельская ипотека, а также предоставление жилья за счет бюджета для ряда социально-значимых профессий. В частности, Россельхозбанк выдал уже 131,6 млрд рублей сельской ипотеки 68 тысячам семей.

Повышение комфортности жилья. В сельской местности постепенно растет охват инфраструктурой жилого фонда: газификация, коммунальная инфраструктура, инфраструктура сотовой связи, автомобильных дорог общего пользования, благоустройство социальных пространств. Только за период 2014–2020 гг. охват всеми видами благоустройства жилого фонда в сельской местности вырос с 28 до 38%, т. е. каждый третий дом в селе имеет водопровод и канализацию, отопление и горячее водоснабжение, газовую или электрическую варочную панель, ванную комнату. С 2014 года темпы ввода жилых домов в сельской местности выше, чем в городской. В сельской местности в расчете на 1000 человек населения в 2020 г. было введено на 141 кв. метр общей площади жилья больше, чем в городах и поселках городского типа.

Изменение структуры занятости и увеличение оплаты труда. Повышение квалификации кадров и получение востребованных рынком профессий в сельской местности, в том числе с помощью механизмов, организованных государственными и финансовыми институтами на бесплатной для граждан основе (субсидирование образовательных программ в рамках Госпрограммы КРСТ, "Школа фермера" и "Я в Агро" от Россельхозбанка). Например, в 2013 году средняя номинальная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства в России составляла всего 50% от средней оплаты труда по стране, к началу 2020 года разрыв в зарплатах удалось сократить до 40%.

Цифровизация сельской местности. Доля населения, пользующегося интернетом в сельской местности России, выросла с 53% в 2014 года до 77% по итогам 2020 года. На начало 2021 года в стране в 21,5 тыс. сельских населенных пунктов с населением от 100 до 500 человек была обеспечена возможностью доступа к интернету. Ожидается, что к 2025 году пользователями глобальной сети будут более 90% сельских жителей.

Россельхозбанк развивает целый ряд онлайн-сервисов, повышающих цифровизацию жизни на селе: "Свое Родное" (площадка сбыта фермерской продукции), "Свое Село" и "Свое Жилье" (площадки для покупки и обустройства жилья), "Я в Агро" (площадка для подбора специалистов и сдельных работников), также банк развивает первую в стране сетевую платформу по развитию сельского и агротуризма "Свое За городом".

Что дальше?

По прогнозу экспертов Россельхозбанка, в 10 регионах (Московская область, Москва, Калининградская область, Краснодарский край, Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Чечня, Республика Алтай) к 2025 году сельское население может суммарно вырасти на 427 тысяч человек, к 2030 году — ещё на 433 тысячи. Основной прирост по прогнозам обеспечат столичный регион, Дагестан и Чеченская Республика.

В Московском регионе, Калининградской области и Краснодарском крае увеличение сельского населения будет поддерживаться ростом доходов в сельской местности, процессом субурбанизации и обратной миграции из города в село, более высокой цифровой оснащенностью сельской местности, диверсификацией аграрной занятости на селе.

В остальных 7 регионах из 10 вышеназванных увеличение сельского населения будет обеспечено естественным приростом, превышением рождаемости в сельской местности над городской (село растет быстрее) и постепенным ростом качества жизни.

Таким образом, к 2030 году в 10 регионах сельское население может увеличиться на 870 тысяч человек.