Самарские пенсионеры ждут прибавки к пенсии в следующем году

Госбюджет на следующий год будет социально-ориентированным. На ежегодной пресс-конференции глава государства обозначил приоритетное направление для российского бюджета — это социальная сфера, также, как и в 2021 году. Самарские эксперты проанализировали предложенные президентом РФ меры.

Решение внешнеполитических вопросов Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не ставит выше решения вопросов социальных, тех, которые больше всего волнуют людей, — отметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Затронув одну из самых актуальных тем, Владимир Владимирович Путин заявил о готовности правительства страны проиндексировать пенсии россиян выше фактического уровня инфляции. Увеличение в 2022 году пенсий с примерных 4 процентов до примерных 8 процентов — вполне реальная перспектива. В данном случае слова президента — надежная гарантия выполнения и этого нового, достаточно серьезного финансового обещания", — уверен Геннадий Котельников.

По словам председателя Самарской губернской думы, весомым подспорьем этому станет продление заморозки накопительной части пенсий россиян до 2024 года. Закон об этом президент подписал 21 декабря. Согласно документу, все отчисления в накопительную часть пенсии (6 процентов от заработной платы) пойдут в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

"Глава государства заверил, что в следующем году будут приняты решения по пенсиям силовому блоку, чтобы выровнять доходы тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах в целом, — подчеркнул Геннадий Котельников. — Это также касается миллионов российских граждан, выполнивших ранее свой долг перед страной и государством и заслуживших право на достойную жизнь".

В этом году, несмотря на продолжающуюся пандемию, когда правительство оказывало поддержку наиболее пострадавшим отраслям экономики, были предприняты меры, нацеленные на сохранение рабочих мест, на поддержку людей с небольшими доходами, особенно уязвимых в этой ситуации.

Значительную поддержку получила и сфера здравоохранения, в текущем году она превысила планируемые показатели на 300-400 млн рублей.

"Если посмотреть расходы на то же здравоохранение и социалку, по здравоохранению, если взять расходы и федерального бюджета, и системы ОМС, и региональных бюджетов (примерно 1,5–1,7 триллиона они тратят на здравоохранение), — рост очевидный, — подчеркнул президент РФ. Больше того, планировали, где-то 3,6 триллиона на здравоохранение из двух источников — из федерального бюджета и из системы ОМС, а в этом году выйдем на цифру около четырех триллионов — 3,9–4. В следующем году запланировали четыре, но явно тоже будет больше".

Кроме того, глава государства пообещал оказать поддержку ученым, разрабатывающим эндопротезы, и поручить правительству изучить возможность создания всероссийского центра эндопротезов.

Напомним, что программы оснащения людей современными протезами уже есть в России. Ранее правительство по поручению Владимира Путина упростило порядок получения услуг и технических средств реабилитации для граждан с инвалидностью.