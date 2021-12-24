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СМИ: полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт со "Спартаком" Появилось расписание первых матчей "Крыльев Советов" после зимнего перерыва На первом сборе "Крылья Советов" сыграют три матча "Крылья Советов" получили запрос от "Локомотива" по трансферу Ивана Сергеева Ушел из жизни бывший наставник "Крыльев Советов" Виктор Антихович

Футбол Спорт

СМИ: полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт со "Спартаком"

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт с московским "Спартаком", пишет "РБ Спорт". Ранее об интересе "Спартака" к 21-летнему футболисту сообщил "Чемпионат".

Данил Пруцев является воспитанником футбольной школы "Чертаново". В сезоне-2020/2021 он перешел в "Крылья Советов", но сразу же отправился в аренду в "Сочи". В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей за самарскую команду, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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