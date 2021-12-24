СМИ: полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт со "Спартаком"

Полузащитник "Крыльев Советов" Данил Пруцев подписал контракт с московским "Спартаком", пишет "РБ Спорт". Ранее об интересе "Спартака" к 21-летнему футболисту сообщил "Чемпионат".

Данил Пруцев является воспитанником футбольной школы "Чертаново". В сезоне-2020/2021 он перешел в "Крылья Советов", но сразу же отправился в аренду в "Сочи". В текущем сезоне РПЛ полузащитник провел 17 матчей за самарскую команду, в которых не отметился результативными действиями.

Контракт Пруцева с "Крыльями Советов" был рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 800 тыс. евро.