Определены сроки проведения областного фестиваля "Самарская студенческая весна"

В четверг, 23 декабря, состоялось совещание по проведению областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна-2022". В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, представители вузов.

Подводя итоги областного фестиваля 2021 года, руководитель профильного департамента отметил, что Самарская студенческая весна традиционно проводится как очень масштабное мероприятие. В текущем году в фестивале приняли участие 15 вузов.

"Выражаю благодарность тем вузам, которые приняли активное участие в вопросе направления самарской делегации на Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". За последние три-четыре года это была самая большая команда в составе 71 человека. По результатам общего командного зачета губерния заняла 11 место среди 75 субъектов. Из 18 заявленных номеров 12 стали призерами", - отметил Сергей Бурцев.

В 2022 году творческие концерты факультетов вузов и профессиональных образовательных организаций начнутся уже в феврале. Гала-концерт Самарской студенческой весны состоится в начале апреля.

Ключевым нововведением станет участие в областном фестивале профессиональных коллективов.

В ходе мероприятия руководитель департамента по делам молодежи акцентировал внимание участников совещания на вопросах проведения в Самарской области XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".

"Нам бы очень хотелось, чтобы вузовские коллективы подключились к проведению юбилейного фестиваля. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова XXX Всероссийская студенческая весна должна стать лучшей, самой яркой среди всех фестивалей. Более того, это должно быть самое значимое, запоминающееся студенческое мероприятие в России, сопоставимое только с чемпионатом мира по футболу FIFA-2018 и Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который проходит в Сочи", - резюмировал Сергей Бурцев.