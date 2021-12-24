Определены сроки проведения областного фестиваля "Самарская студенческая весна"

В четверг, 23 декабря, состоялось совещание по проведению областного фестиваля студенческого творчества "Самарская студенческая весна-2022". В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, представители вузов.
Подводя итоги областного фестиваля 2021 года, руководитель профильного департамента отметил, что Самарская студенческая весна традиционно проводится как очень масштабное мероприятие. В текущем году в фестивале приняли участие 15 вузов.
"Выражаю благодарность тем вузам, которые приняли активное участие в вопросе направления самарской делегации на Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна". За последние три-четыре года это была самая большая команда в составе 71 человека. По результатам общего командного зачета губерния заняла 11 место среди 75 субъектов. Из 18 заявленных номеров 12 стали призерами", - отметил Сергей Бурцев.
В 2022 году творческие концерты факультетов вузов и профессиональных образовательных организаций начнутся уже в феврале. Гала-концерт Самарской студенческой весны состоится в начале апреля.
Ключевым нововведением станет участие в областном фестивале профессиональных коллективов.
В ходе мероприятия руководитель департамента по делам молодежи акцентировал внимание участников совещания на вопросах проведения в Самарской области XXX Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".
"Нам бы очень хотелось, чтобы вузовские коллективы подключились к проведению юбилейного фестиваля. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова XXX Всероссийская студенческая весна должна стать лучшей, самой яркой среди всех фестивалей. Более того, это должно быть самое значимое, запоминающееся студенческое мероприятие в России, сопоставимое только с чемпионатом мира по футболу FIFA-2018 и Всемирным фестивалем молодежи и студентов, который проходит в Сочи", - резюмировал Сергей Бурцев.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!