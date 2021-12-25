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Общество

Самара вошла в ТОП-10 городов, жители которых хотят сменить имя

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самара занимает седьмую строчку рейтинга российских городов, жители которых хотят сменить имя или фамилию. Об этом сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вам нравится ваше имя и фамилия? Вы задумывались о смене имени или фамилии (не при вступлении в брак)? Почему?

Специалист агентства уточнил, что по результатам опроса 72% россиян полностью устраивает их имя и фамилия, при этом 18% респондентов попавших в выборку задумывались о возможной смене имени или фамилии (не в браке).

81% опрошенных из тех кто задумывался о смене имени или фамилии хотели бы поменять фамилию, а 19% имя.

Чаще всего россиянам не нравится "сложность" (57%) и "распространенность" (31%) их имени, а 12% наоборот не нравится "простота" их имени.

Сменить фамилию чаще всего хотят из-за сложности ее произношения (63%), из-за отсутствия или наоборот явного отношения к какой-либо национальности (18%), по причине неблагозвучности (11%) и из-за банальности и прямых ассоциаций с предметами, профессиями, животными или птицами (8%).

Чаще всего (88%) хотят сменить фамилию на девичью фамилию матери или другого своего родственника.
Из тех, кто задумывался о возможной смене имени или фамилии, 67% женщин и 33% мужчин.

Эксперт отметил, что 71% женщин, попавших в выборку, взяли или планируют взять фамилию супруга и лишь 3% опрошенных мужчин допускают возможность взять фамилию супруги.

В тройку городов входят Москва, Казань и Симферополь. Всего в опросе участвовали жители 22 городов. 

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