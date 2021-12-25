Самара вошла в ТОП-10 городов, жители которых хотят сменить имя

Самара занимает седьмую строчку рейтинга российских городов, жители которых хотят сменить имя или фамилию. Об этом сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market.
Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вам нравится ваше имя и фамилия? Вы задумывались о смене имени или фамилии (не при вступлении в брак)? Почему?
Специалист агентства уточнил, что по результатам опроса 72% россиян полностью устраивает их имя и фамилия, при этом 18% респондентов попавших в выборку задумывались о возможной смене имени или фамилии (не в браке).
81% опрошенных из тех кто задумывался о смене имени или фамилии хотели бы поменять фамилию, а 19% имя.
Чаще всего россиянам не нравится "сложность" (57%) и "распространенность" (31%) их имени, а 12% наоборот не нравится "простота" их имени.
Сменить фамилию чаще всего хотят из-за сложности ее произношения (63%), из-за отсутствия или наоборот явного отношения к какой-либо национальности (18%), по причине неблагозвучности (11%) и из-за банальности и прямых ассоциаций с предметами, профессиями, животными или птицами (8%).
Чаще всего (88%) хотят сменить фамилию на девичью фамилию матери или другого своего родственника.
Из тех, кто задумывался о возможной смене имени или фамилии, 67% женщин и 33% мужчин.
Эксперт отметил, что 71% женщин, попавших в выборку, взяли или планируют взять фамилию супруга и лишь 3% опрошенных мужчин допускают возможность взять фамилию супруги.
В тройку городов входят Москва, Казань и Симферополь. Всего в опросе участвовали жители 22 городов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!