Самара вошла в ТОП-10 городов, жители которых хотят сменить имя

Самара занимает седьмую строчку рейтинга российских городов, жители которых хотят сменить имя или фамилию. Об этом сообщает независимое исследовательское агентство Zoom Market.

Рейтинг был сформирован на основании трех вопросов: скажите, вам нравится ваше имя и фамилия? Вы задумывались о смене имени или фамилии (не при вступлении в брак)? Почему?

Специалист агентства уточнил, что по результатам опроса 72% россиян полностью устраивает их имя и фамилия, при этом 18% респондентов попавших в выборку задумывались о возможной смене имени или фамилии (не в браке).

81% опрошенных из тех кто задумывался о смене имени или фамилии хотели бы поменять фамилию, а 19% имя.

Чаще всего россиянам не нравится "сложность" (57%) и "распространенность" (31%) их имени, а 12% наоборот не нравится "простота" их имени.

Сменить фамилию чаще всего хотят из-за сложности ее произношения (63%), из-за отсутствия или наоборот явного отношения к какой-либо национальности (18%), по причине неблагозвучности (11%) и из-за банальности и прямых ассоциаций с предметами, профессиями, животными или птицами (8%).

Чаще всего (88%) хотят сменить фамилию на девичью фамилию матери или другого своего родственника.

Из тех, кто задумывался о возможной смене имени или фамилии, 67% женщин и 33% мужчин.

Эксперт отметил, что 71% женщин, попавших в выборку, взяли или планируют взять фамилию супруга и лишь 3% опрошенных мужчин допускают возможность взять фамилию супруги.

В тройку городов входят Москва, Казань и Симферополь. Всего в опросе участвовали жители 22 городов.