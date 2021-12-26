На месте затора на трассе М-5 в Алексеевском районе остаются 20 машин

В воскресенье, 26 декабря, утром, по предварительной информации, на месте затора с 100 по 140 км трассы М-5 "Урал" у н. п. Первокоммунарский в Алексеевском районе находятся 20 автомобилей, восемь из них легковых и 12 грузовых, 27 человек, в том числе шесть детей. В медицинской помощи люди не нуждаются. Об этом в 10:34 с места событий сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивнь.
Напомним, по данным регионального управления МЧС России, сообщение о заторе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 1:50. Затор образовался из-за сильной метели, видимость не превышала 500-100- метров, а скорость ветра достигала 25-27 м/с.
Как пояснил Мирослав Пивень, на место происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Сотрудникми Волжского спасательного центра была проведена эвакуация людей к пунктам временного размещения, которые были своевременно развернуты на месте затора.
Сотрудниками чрезвычайных служб было эвакуировано 19 застрявших машин, 19 человек, из которых четверо детей и одна беременная женщина.
"Для ликвидации последствий затора привлечено 36 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и семь единиц техники. Ситуация находится на особом контроле главного управления", — отмечает в своих комментариях с места событий Мирослав Пивень.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.