На месте затора на трассе М-5 в Алексеевском районе остаются 20 машин

В воскресенье, 26 декабря, утром, по предварительной информации, на месте затора с 100 по 140 км трассы М-5 "Урал" у н. п. Первокоммунарский в Алексеевском районе находятся 20 автомобилей, восемь из них легковых и 12 грузовых, 27 человек, в том числе шесть детей. В медицинской помощи люди не нуждаются. Об этом в 10:34 с места событий сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Самарской области Мирослав Пивнь.

Напомним, по данным регионального управления МЧС России, сообщение о заторе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях 26 декабря в 1:50. Затор образовался из-за сильной метели, видимость не превышала 500-100- метров, а скорость ветра достигала 25-27 м/с.

Как пояснил Мирослав Пивень, на место происшествия были направлены силы и средства МЧС России. Сотрудникми Волжского спасательного центра была проведена эвакуация людей к пунктам временного размещения, которые были своевременно развернуты на месте затора.

Сотрудниками чрезвычайных служб было эвакуировано 19 застрявших машин, 19 человек, из которых четверо детей и одна беременная женщина.

"Для ликвидации последствий затора привлечено 36 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и семь единиц техники. Ситуация находится на особом контроле главного управления", — отмечает в своих комментариях с места событий Мирослав Пивень.